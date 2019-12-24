4 مايو

قيادات بانتقالي ردفان تتفقد مشروع طريق حسي بحبيل الجبر

24 ديسمبر، 2019
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الإثنين – 23 ديسمبر 2019 – الساعة 10:13 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / متابعات


تفقدت قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادات عسكرية اليوم الإثنين، سير العمل بمشروع طريق “حسي ـ ودنة” بمديرية حبيل الجبر في ردفان.
ويجرى تنفيذ الطريق الذي يبلغ طوله 24 كيلومتراً، بدعم من دولة الامارات العربية المتحدة، حيث أنهت الجهة المشرفة على المشروع المرحلة الأولى من عملية القشط.
ويساهم المشروع، في تسهيل حركة تنقل المواطنين بالمناطق الجبلية من وإلى مركز المديرية.

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