قيادات حوثية تجبر مواطنيين على التنازل عن اراضيهم في منطقة الصباحة بصنعاء   

انتهكت قيادات حوثية الأملاك الخاصة لعشرات من المواطنين البسطاء واجبرتهم على التنازل على أراضيهم في منطقة الصباحة غرب العاصمة صنعاء .

وقال أحد المواطنين المتضررين في منشور له على حسابه في الفيس بوك والتي رصدها ” المشهد اليمني ” اليوم الإثنين أن القيادات الحوثية أبو علي فاضل و أبو محمد جمعان وأبو نبيل انتهكوا ممتلكات العشرات من المواطنين البسطاء في منطقة الصباحة غربي العاصمة صنعاء .

وأضاف رشيد الحداد القول أن القيادات الحوثية المذكورة والتي تتبع عبد الخالق الحوثي أبو يونس قائد المنطقة العسكرية المركزية للمليشيا قامت باعتقال العشرات من المواطنين واجبارهم على التنازل عن املاكهم بعد اعتقالهم .

وأكد الحداد أن هذه القيادات قامت بإغتصاب أملاك المواطنين في المنطقة وتحويل مساكنهم إلى ثكنات عسكرية .

وناشد الحداد والذي يعد أحد المتضررين القيادي الحوثي أبو يونس بانصافهم معترفا بأن مطالبته هذه سوف تثير غضب بعض القيادات الحوثية لكنه وعد بمسح منشوره في حالة الاستجابة لمطالبه .

هذا وقامت المليشيا الحوثية بحجز أراضي شاسعة أغلبها تم صرفها لضباط القوات الخاصة والحرس الجمهوري ابان حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح في منطقتي العشاش والصباحة التابعتين لمديرية بني مطر غرب العاصمة صنعاء .