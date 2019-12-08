قيادات عسكرية تتفقد الخطوط الامامية للقوات الجنوبية في منطقة الشيخ سالم بأبين

جولة ميدانية للقيادات العسكرية الجنوبية في منطقة الشيخ سالم بابين زار كلا من القائد عبدالرحمن الشنيني نائب قائد الحزام الامني وقائد التدخل السريع والمقدم/ وجدي باعوم الخليفي قائد اللواء الرابع نخبة شبوانية وثابت السعدي مدير العلاقات العامة للحزام الامني والتدخل السريع وقائد كتيبة حزم 3 قائد نقطة دوفس المركزية محمود الكلدي بابين الابطال الجنوبين المرابطين في منطقة الشيخ سالم منطقة التماس بين القوات الجنوبية والمليشيات الاخوانية .

وفي مستهل الزيارة ابداء ابطال القوات المسلحة الجنوبية ارتياحهم وتفائلهم من هذه الزيارة التي رفعة معنويات الابطال في الخطوط الامامية واجمع الابطال على ان القوات الجنوبية في اعلى درجة من الاستعداد والتضحية والدفاع عن الارض الجنوبية ضد المليشيات الارهابية الهمجيه التخلفية التي تريد اجتياح العاصمة عدن .

واكد الابطال ان دماء الشهداء لن تذهب هدرا وسنستمر في محاربة كل قوى التامر والتدمير للجنوب والسعي لاقتلاع هذه المليشيات الغازية المتمركزه في قرن امكلاسي وشقرة .

كما اكد الابطال ان ارضنا لاتقبل الخونة والمعتدين واصحاب المشاريع المنقوصة التي تريد النيل من حق شعبنا الجنوبي في تقرير مصيرة ونيل حريته على كامل حددو ما قبل عام 1990م الذي ادخل المجتمع الجنوبي في نفق مظلم ومجهول ودمر كل المؤسسات المعسكرية والامنية والمدنية والقضائية وكافة الدوائر الحكومية التي تخدم الشعب الجنوبي برمته .