قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية تشارك في مجلس عزاء فقيد الوطن والقوات المسلحة العقيد صالح ثابت عسكر

أقيم عصر اليوم في باحة الهلال الأحمر اليمني بمدينة خور مكسر بالعاصمة السياسية المؤقتة عدن مجلس عزاء فقيد الوطن والقوات المسلحة العميد صالح ثابت سالم عسكر رئيس عمليات اللواء الثالث مشاة حزم والذي لاقي ربه يوم أمس أثر نوبه قلبية مفاجئة ووري جثمانه الطاهر الثرى عصر نفس اليوم في مقبرة الرضوان بالممدارة بحضور قيادات ومسؤولين بارزين وفي مقدمتهم شقيقه اللواء الركن محسن سالم عسكر وإخوانه وقائد اللواء الثالث مشاة حزم العميد الركن محمود سعيد صائل الصبيحي واللواء الركن عبدالكريم قاسم الزومحي قائد الكلية العسكرية والعميد الركن ناصر عبدالرب مدير دائرة الاستطلاع الاستراتيجي واللواء محمد الردفاني رئيس هيئة التدريب والعميد ردفان سعيد صالح سالم والعميد الركن محمد فضل علي مستشار وزير الدفاع وجموع غفيرة من المواطنين والشخصيات الاجتماعية والمشائخ والأعيان

وفي مجلس العزاء الذي فتحه إخوان وأولاد الفقيد ويستمر لمدة ثلاثة يوم لاستقبال المعزيين استقبل عصر اليوم شقيقه اللواء الركن محسن سالم عسكر مستشار رئيس المجلس الانتقالي لشؤون العسكرية والعقيد الركن عارف ثابت عسكر واخوان واولاد الفقيد جموع المعزيين الذين جاءوا من مختلف المحافظات الجنوبية المحررة بينهم قيادات عسكرية وسياسية وأمنية رفيعة وعلى رأسهم السفير عبدالله ناصر الفاصوليه والمستشار بوزارة الدفاع اللواء الركن صالح عبدالحق والعميد الركن شمس الدين البكيلي مدير الدائرة الفنية العسكرية واللواء الركن عبدالكريم قاسم شائف قائد الكلية العسكرية والعميد الركن ناصر عبدالرب مدير دائرة الاستطلاع الاستراتيجي والعميد الركن جلال القاضي رئيس أركان اللواء الثالث مشاة حزم والنائب البرلماني الأستاذ خالد صالح شائف والعميد محمد إسماعيل حسن ركن مالي المنطقة العسكرية الرابعة والعميد محمدناصر الحصيني والعميد محمد عبدالقوي ركن القوى البشرية للمنطقة العسكرية الرابعة والعميد محمد عبدالله الداعري والعميد الخضر السعدي والعميد صالح المنصب نائب قائد محور أبين العسكري والعميد احمد سعيد شنظور والعميد الركن عبدالكريم قاسم شائف العيسائي والعميد ردفان سعيد صالح سالم والعميد عبدالرحمن المفلحي والعقيد عادل الجهوري وآخرين الذين قدموا واجب العزاء بوفاة المغفور له العقيد صالح ثابت عسكر الذي يعتبر من أبطال الجيش والمقاومة الجنوبية الباسلة التي خاضت معارك الشرف والكرامة في الدفاع عن عدن والجنوب والتحرير والنصر على جحافل الغزو والعدوان الكهنوت مليشيات الانقلاب الحوثية الإيرانية .

وكان الفقيد البطل من قيادات اللواء الثالث مشاة حزم الذي مازال ابطالة في مقدمة الصفوف في جبهات كرش وكهبوب وغيرها

من / علي مقراط