عدن تايم

قيادات في الانتقالي : زمن الإملاءات ولى ولن نفرط بتضحيات شعبنا وضمان حقوقه

13 أبريل، 2020
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عدن تايم / خاص.

أكد قادة في المجلس الانتقالي الجنوبي، على عدم التفريط بتضحيات شعب الجنوب وضمان حقه في تقرير مصيره، داعين إلى الثبات على موقف 4مايو وبقوة إلى جانب الرئيس عيدروس، كما أكدوا في تعليقات رصدها (عدن تايم)، أنه لن تحدث تسوية سياسية دون القوى الفاعلة في الجنوب، والواجب علينا في هذه المرحلة العمل بكل الطرق السياسية والعسكرية ونكثف جهودنا للمضي نحو هدف الجنوبيين المنشود.

وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة : “بعيدا عن الاخبار المشوشة او المبالغة عن الوضع في الجنوب او محاولات خلق الاحباط عن دور المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية على الأرض نقول .. ثقوا لن تحدث أية تسوية سياسية دون إشراك الفاعلين على الأرض في الجنوب ،وضمان حق الجنوبيين في تقرير مستقبلهم”.
وأضاف مؤكدا أن : “زمن الإملاءات ولى”.

من جانبه قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي : “إن إيماننا المطلق بعدالة قضيتنا وحق شعبنا الاصيل في تقرير مصيره لا يوازيه أي إيمان بعد إيماننا بالحق عز وجل ، وإن دمائنا وأرواحنا لن تكون اغلى من الأرواح التي أرتقت ومن الدماء التي سالت وروت كل شبر من تربة جنوبنا العزيز ، ولن نفرط بتضحيات شعبنا وشهدائنا تحت اي مسمى”.

ولفت عضو الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي عادل صادق الشبحي : “ننشط ضمن كيان يمثل قضية الجنوب ونسعى بكل ما أوتينا للانتصار لها ويجب أن نعمل بكل الطرق السياسية والعسكرية ونكثف جهودنا لذلك خصوصا ونحن في إطار كيان منظم كان إنجازا سياسيا مهما للجنوب وقضيته، حيث سنواجه العديد من الخصوم السياسيين والعسكريين الذين يعملون بكل ما أوتوا سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا وبإمكانيات متاحة أكثر منا”.
وأضاف: يجب “لا نشغل أنفسنا بالمناكفات والتصنيفات مع الثبات على موقف ٤ مايو وبكل قوة مع الأخ القائد عيدروس الزبيدي كرئيس لهذا الكيان القيادي بالجنوب ونركز جهودنا على التميز وتقديم نماذج ناجحة ومميزة تختصر علينا الطريق نحو الهدف وذلك من خلال الاعتماد على الكفاءات المخلصة المتخصصة والنزيهة وتقييم كل مرحلة وتقويمها”.
واختتم تعليقه : “لا تسيء للآخرين ولا تنشغل بالحديث عنهم بسبب مواقفهم السياسية على حساب العمل لمشروعك والانتصار لقضيتك سياسيا وعسكريا”.

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