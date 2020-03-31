قيادات في انتقالي حبيل جبر ردفان يتفقدون اسعار المواد الغذائية

حبيل جبر( المندب نيوز) قايد الحجيلي

تفقد صباح اليوم الثلاثاء العقيد عبدالحميد السيد نائب رئيس انتقالي حبيل جبر والاستاذ قحطان طمبح عضو القيادة المحلية لحج والاستاذ عبدالحميد الحيدري مدير الادارة السياسية والاستاذ صدام دعاس مدير المالية بالمجلس والاستاذ وليد محمد ثابت القائم بأعمال الادارة التنظيمية بالنزول الميداني الى سوق حبيل جبر لتفقد اسعار المواد الاستهلاكية .

حيث طافو محلات بيع المواد الغذائية واستمعوا الى التجار حول التسعيرة الحالية وشددوا عليهم الالتزام بالتسعيرة السابقة وعدم مخالفة ذلك.

ودعوا المواطنين للإبلاغ عن اي تاجر يخالف ذلك والتواصل مع اللجنة المختصة بمراقبة ذلك ثم قاموا بعد ذلك بزيارة الى محطة الوقود بالمديرية .

واكدوا على الالتزام بالتسعيرة الجديدة للبترول الدبة 20لتر 4400ريال وعدم مخالفتها والالتزام والانضباط من قبل اصحاب المركبات اثناء التعبئة وعدم المزاحمة على المحطة.

رافق العقيد في الزيارة الاخ حسن الشيري مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية والاخ وضاح علي سيف ورامي جبر اعضاء اللجنة المختصة بمراقبة اسعار المواد الاستهلاكية بالمديرية.