عدن تايم

قيادة أمنية ومراكز شرط في عدن : نؤيد إعلان القائد الزبيدي وسندعم إجراءات الادارة الذاتية

26 أبريل، 2020
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عدن /عدن تايم/ خاص

أعلنت قيادة المنطقة الخامسة وقيادات مراكز الشرط في كل من القاهرة _ كابوتا_ المنصورة _ الدرين في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن تأييدها المطلق لإعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية في العاصمة عدن وكافة المحافظات الجنوبية.

“إننا مع إعلان القائد الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بفرض حالة الطوارئ اعتباراً من يوم أمس السبت 25 أبريل 2020م الموافق لـ 2 رمضان 1441هـ”.

ودعت قيادة المنطقة الخامسة وقيادة الشرط جماهير الشعب الجنوبي العظيم للالتفاف حول قيادتنا السياسية ممثلةً بالرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس ودعم ومساندة الشعب لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية للجنوب.

واختتم إعلان التأييد من قيادة المنطقة الخامسة وأقسام الشرط في مديرية المنصورة بأنهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ واجبهم الأمني بقيادة لواء الركن شلال على شائع مدير امن العاصمة.

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