قيادة أنتقالي عتق بشبوة تدشن أشهار اللجان المحلية بمركز (ج) مخطط 611 والمخططات السكنية المجاورة

تحت شعار ( نحو ترسيخ البناء المؤسسي للمجلس الإنتقالي الجنوبي) قامت القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بمديرية عتق محافظة شبوة عصر اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020 م بتدشين وأشهار اللجان المحلية بمركز عتق ( ج )والذي يضم مخطط 611 ومخطط 511 وحارة الثقافة والريدة الشرقية حيث حضر حفل التدشين رئيس القيادة المحلية بمديرية عتق الأخ ناصر صالح الخليفي والأخ سيلان حنش الباراسي نائب رئيس القيادة المحلية بالمديرية .وبدأ الحفل بكلمة رئيس القيادة المحلية بالمديرية الذي عبر عن سعادة قيادة المديرية بالحضور في مركز عتق ج في هذا اليوم والذي يعتبر حاليا مركزا جديدا مستقلا تم اعتماده من قبل قيادة المحافظة ممثلة بالشيخ علي محسن السليماني رئيس القيادة المحلية بالمحافظة ، مباركا لأهالي هذا المركز التدشين.واضاف 🙁 نحي هذا الحضور حيث اننا اليوم نسعى إلى العمل وفق شعار المجلس الذي يعمل على ترسيخ البناء المؤسسي للمجلس الإنتقالي الجنوبي في كل المراكز بالمديرية وحيث يعتبر مركز عتق ( ج ) سادس مركز يتم التدشين فيه وسيتم خلال هذا اللقاء إنتخاب قيادة محلية للمركز من بين الأعضاء المسجلين حسب الهيكل التنظيمي والبناء المؤسسي للمجلس وستكون القيادة المحلية بالمديرية داعمة للمركز بكل أحتياجاته وستتبنى هموم ومطالب أهالي المركز) .من جانبه تحدث الأخ سيلان حنش الباراسي نائب رئيس القيادة المحلية بالمديرية مستعرضا” الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة منذ الإعداد والتجهيز والمعايير المتبعة لأختيار أعضاء المركز منوها على جميع الأعضاء الحضور في هذا الحفل والعمل على أختيار قيادة محلية للمركز وفق الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك وعليهم التركيز على اختيار الشباب الفاعل والنشيط حتى يكونوا قادرين على تنفيذ أنشطة وفعاليات المجلس بكل جدارة وهمة وفاعلية .وبعد ذلك بدأ إنتخاب قيادة المركز من قبل أعضاء المركز وأسفرت النتيجة عن أنتخاب الأخوة التالية أسمائهم كلجنة محلية لقيادة المركز وهم:

1- عبدالله محسن احمد شعتل رئيسا للمركز .

2- صالح محمد صالح العاض نائبا لرئيس المركز .

3- علوي علي صالح الحاتلة مسؤولا تنظيميا.

4- رشاد محسن احمد العتيقي مسؤولا للشؤون الاجتماعية.

5- محمد عبدالله محمد بن سلامة مسؤولا للخدمات والتنمية .

6- اسعد هيثم جابر مسؤولا للأمن المجتمعي.

7- ناصر احمد ناصر المكبب مسؤولا لرصد الإنتهاكات .

8- حنش سالم لسود مسؤولا جماهيريا.

9- صالح محمد بن علي العولقي مسؤولا للتثقيف والإرشاد .

وبعد أن تم إعلان أسماء القيادة المحلية بالمركز تحدث الأخ عبدالله محسن شعتل رئيس المركز المنتخب مرحبا بقيادة المديرية بحضورهم حفل تدشين وأشهار اللجان المحلية بالمركز وشاكرا جميع أعضاء المركز على منحهم الثقة لتحمل رئاسة المركز منوها بأهمية التواصل المستمر مع قيادة المديرية لتنفيذ اي توجيهات تخدم قضيتنا .

وفي الختام شكر رئيس القيادة المحلية بالمديرية الجميع على نجاح حفل التدشين وأشهار اللجان المحلية بالمركز معبرا” عن مباركته لقيادة المركز ودعاهم إلى العمل وفق التوجيهات داعيا إياهم إلى العمل على تبني قضايا وهموم أهالي المركز ورفعها لقيادة المديرية والتي بدورها ستعمل على رفعها للقيادة المحلية بالمحافظة وستقدم كل الدعم المطلوب للمنطقة بأذن الله .

هذا وقد تم خلال التدشين توزيع أعلام دولة الجنوب و شعارات المجلس الإنتقالي الجنوبي وصور الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي ، فيما تم بعد الإنتهاء من حفل الإشهار لقيادة المركز توزيع البروشورات والارشادات التوعوية للوقاية من فيروس كورونا الجديد الذي تقوم بتنفيذه قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي محافظة شبوة .

الإدارة الإعلامية للقيادة المحلية مديرية عتق/ محافظة شبوة