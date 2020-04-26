تحديث نت

قيادة إتتقالي سقطرى تعقد إجتماعاً طارئاً برئاسة الشيخ رأفت الثقلي

26 أبريل، 2020
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سقطرى/تحديث نت/صالح جميل:

عقدت القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى ، اليوم الأحد ، إجتماعاً طارئاً برئاسة الشيخ/ رأفت علي إبراهيم الثقلي – رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي.

ووقف الإجتماع أمام آخر المستجدات على مستوى المحافظة بشكل خاص والجنوب بشكل عام.
هذا وقد باركت القيادة المحلية إنضمام جميع الوحدات العسكرية والأمنية التي اعلنت ولائها لإرادة الشعب الجنوبي في إستعادة دولته.

في الوقت نفسه تطرق الإجتماع إلى ضرورة رفع اليقظة والجاهزية والإستعداد لأي طارئ لاسمح الله، حيث خرج الإجتماع في إنشاء غرفة علميات مشتركة ما بين قيادات الوحدات العسكرية وقيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي.

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