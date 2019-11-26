قيادة إنتقالي رصد تعقد اجتماعها الدوري لشهر نوفمبر

يافع (المندب نيوز)خاص

عقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية رصد يافع صباح يوم امس الاثنين 25 نوفمبر اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور علي عبدالرب الجبيري والذي ناقش عدد من القضايا المدرجه في أعماله .

وألقى نائب رئيس المجلس الدكتور الجبيري كلمة رحب من خلالها بالحاضرين من أعضاء المجلس ، مشددا على بذل المزيد من الجهود في سبيل تطوير العمل التنظيمي والاداري تماشيا مع المرحلة الصعبة والحساسة التي يمر بها شعبنا الجنوبي .

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة جملة من القضايا التي تخص أمن واستقرار المديرية ،والى ضرورة تذليل الصعاب والمعوقات فيما يخص عمل المنظمات الداعمة للأمن الغذائي وإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات الحاصلة في بعض المناطق والجلوس مع ممثلين المنظمات وحثهم على الاخذ بالاولوية من حيث الاستحقاقات التي يحتاجها المواطن .

وقدمت الهيئة التنفيذية جزيل شكرها لكافة اللجان العاملة في الميدان والمشرفة على تنفيذ المشاريع الأهلية كطريق معربان السعدي ، واليزيدي الرباط وجهودهم المبذولة من قبلهم لإنجاح هذه المشاريع الأهلية العملاقة التي تعود بالنفع لابناء يافع اجمع.

وناقش الاجتماع استعدادت المجلس للاحتفال بالذكرى الثانية والخمسون لعيد الجلاء الثلاثون من نوفمبر من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات والمسابقات الرياضية المختلفة.

ورفعت هيئة المجلس احر التعازي والمواساة لعضو المجلس ونائب رئيس الدائرة السياسية الاستاذ عبدالمنعم الرشيدي وافراد أسرته وآل الرشيدي كافة بوفاة والدة الحاج علي سعيد الرشيدي اثر مرض عضال ألم به .