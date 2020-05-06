قيادة الإمداد العام لألوية العمالقة تساهم في تخفيف المعاناة لأهالي سكان عدن

قامت مساء أمس قيادة الإمداد العام لألوية العمالقة بقيادة عمار الحسني النائب العام للأمداد ألوية العمالقة في تخفيف المعاناة والمساهمة في تقديم أهم الخدمات التي كانت تكمن في المياة الصالحة للشرب لكافة مديريات محافظة عدن جراء النكبة آلتي لحقت بهم إثر تدفق السيول نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الحبيبة عدن قبل كم يوم.

حيث خلفت تلك الأمطار والسيول أضرار بالغة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وجرف وتضرر وهدم لبعض منازل المواطنين لمأساة صعبة للغاية

هذا وبإشراف مباشر من قيادة الإمداد العام ألوية العمالقة التي أتت خاصة من محافظة الحديدة وساهمت بشكل مباشر في تقديم بوز الماء الصالح للشرب للمواطنين مجانا إضافة إلى تقديم دينات كوسيلة مواصلات لنقل إقراض وعفش بعض المتضررين التي تضررت منازلهم بشكل جسيم جدا

كما أسهمت قيادة الإمداد العام في تخفيف بعض من الأعباء على كأهن المواطن حسب الإمكانيات المتاحة لديها وكانت عند مستوى المسؤولية الوطنية والإجتماعية في الوقت المناسب لتقديم بعض الخدمات الضرورية ولو كانت بأقل وأجب إتجاه أهلهم وإخوانهم المتضررين من سكان مدينة عدن المنكوبة التي تعاني أشد الأزمات المختلفة أهمها كارثة القطاع الصحي.

الجدير بالذكر والأهمية حيث كانت هذه الخدمة والمساهمة لقيادة الإمداد لسكان مدينة عدن بشكل عام وخاصة المديريات المتضررة مثل القلوعة والتواهي والمعلا وشيخ إسحاق وغيرها

رافق هذه الزيارة كلا من:المدير العام للأمداد ألوية العمالقة القائد عماد الحسني والأخ عبدالله شيدق

من/ إيهاب المرقشي

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