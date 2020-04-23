قيادة الانتقالي في سقطرى توجه القوات الجنوبية برفع الجاهزية القتالية(تفاصيل)

تحديث نت- متابعات خاصة

وجه الشيخ رأفت إبراهيم علي الثقلي، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى، القوات الجنوبية برفع الجاهزية القتالية.

وعبر خلال تفقده اليوم الخميس، الوحدات العسكرية التابعة للقوات الجنوبية في الأرخبيل، عن تقديره لمنتسبي القوات الجنوبية، مشيدا بروحهم الوطنية وعزيمتهم في حماية جزيرتهم سقطرى ووطنهم الجنوب.

وشدد على أهمية الانضباط والالتزام لتكون القوات الجنوبية في سقطرى نخبة ونموذجا يحتذى به، مؤكدا اعتزامه مواصلة السير على خطى القيادة السابقة للقيادة المحلية في رعاية القوات وتوفير احتياجاتها.