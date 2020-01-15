قيادة التحالف العربي تلتقي قيادة مجلس تهامة الوطني

اكد أعضاء رئاسة مجلس تهامة الوطني خلال لقائهم يوم الثلاثاء القائد العام لقوات التحالف العربي بالعاصمة المؤقتة عدن العميد الركن مجاهد العتيبي على أهمية فتح آفاق التعاون بين قيادة التحالف العربي والمجلس في مختلف المجالات لما لذلك من دور كبير في تحقيق أهداف المجلس الداعمة للشرعية والتحالف.

واستعرض رئيس المجلس محمد ورق ونائبه عبدالرحمن المشرعي أهداف المجلس وجهة نظر المجلس من اتفاق ستوكهولم وآثاره المترتبة على أبناء الشعب اليمني بشكل عام وأبناء تهامة على وجه الخصوص.

وأشارا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتضافرها وتنسيق كافة التوجهات لتحقيق التحرير الكامل لمحافظة الحديدة وعودتها إلى الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يولي القضايا التهامية كثير من الاهتمام والرعاية.

وقدم أعضاء مجلس تهامة الوطني الشكر والتقدير لقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة من قبل قيادة التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة المليشيات الإنقلابية.

من جانبه أوضح قائد التحالف العربي في العاصمة عدن أن اهتمام خادم الحرمين وولي عهده باليمن دعاهم للعمل على تحقيق الأمن ودعم استمراره وتوفير كافة السبل التي تحفظ لليمن كرامته وعزته.

منوهاً إلى أن هناك امتداد للعلاقات اليمنية السعودية وإن ما يقوم به التحالف من جهود لدعم الشرعية في اليمن هو للمكانة التي تحتلها اليمن في الجزيرة العربية باعتبار اليمن جزء لا يتجزأ من الخليج العربي وأن أمنها واستقرارها من أمن واستقرار المنطقة.

مؤكداً أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تعمل على تقديم المساعدات في مختلف المجالات وهناك توجهات جديدة سيقوم بها المركز لاستمرار الدعم وإن هناك خطة سيتم تنفيذها لمواجهة الأوبئة المنتشرة في تهامة.

وفي اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس سالم الهبل وعضو الهيئة الاستشارية للمجلس العميد إبراهيم معصلي القائم بأعمال قائد محور الحديدة وعضو الهيئة التنفيذية محمد الدهني وكيل مصلحة الجمارك أكد الحاضرون على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء تهامة المتضررين من حرب المليشيات الإنقلابية بكل فئاتهم والعمل على تمكين أبناء تهامة من إدارة ملفات الساحل الغربي وأن يكون لهم دور مستقبلي في أي مشاركات قادمة في إدارة الدولة المدنية والعسكرية.

كما طالبوا خلال اللقاء توحيد الألوية التهامية والعمل على ترقيم منتسبي المقاومة التهامية وافتتاح معسكر لحشد وتدريب المقاومة لما لذلك من دور كبير في توحيد الصف التهامي والمساهمة في تسريع الانتصارات الميدانية وتحقيق الأهداف المنشودة وعلى رأسها القضاء على المليشيات الحوثية الإنقلابية.

من< فؤاد العوسجي: