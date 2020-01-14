قيادة التحالف العربي تلتقي قيادة مجلس تهامة الوطني وتثمن دور المجلس في دعم الشرعية والتحالف

قدم مجلس تهامة الوطني الشكر والتقدير لقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة من قبل قيادة التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة المليشيات الإنقلابية.

واكد أعضاء رئاسة مجلس تهامة الوطني خلال لقاءهم قائد التحالف العربي بالعاصمة المؤقتة عدن العميد مجاهد العتيبي على أهمية فتح افاق التعاون بين قيادة التحالف العربي والمجلس في مختلف المجالات لما لذلك من دور كبير في تحقيق أهداف المجلس الداعمة للشرعية والتحالف.

واستعرض رئيس المجلس محمد ورق ونائبة عبدالرحمن المشرعي اهداف المجلس وجهة نظر المجلس من اتفاق ستوكهولم وآثارة المترتبة على ابناء الشعب اليمني بشكل عام وأبناء تهامة على وجة الخصوص.

وأشارا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتضافرها وتنسيق كافة التوجهات لتحقيق التحرير الكامل لمحافظة الحديدة وعودتها إلى الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يولي القضايا التهامية كثير من الاهتمام والرعاية.

من جانبة أوضح قائد التحالف العربي في العاصمة عدن مجاهد العتيبي أن اهتمام خادم الحرمين وولي عهدة باليمن دعاهم للعمل على تحقيق الأمن ودعم استمرارة وتوفير كافة السبل التي تحفظ لليمن كرامتها وعزتها ..

منوها أن هناك امتداد للعلاقات اليمينة السعودية ..وان ما يقوم به التحالف من جهود لدعم الشرعية في اليمن هو للمكانة التي تحتلها اليمن في الجزيرة العربية باعتبار اليمن جزء لايتجزاء من الخليج العربي وان أمنها واستقرارها من أمن واستقرار المنطقة.

وفي اللقاء الذي حضرة امين عام المجلس سالم الهبل وعضوا الهيئة الاستشارية للمجلس العميد ابراهيم معصلي القائم بأعمال قائد محور الحديدة ومحمد الدهني وكيل مصلحة الجمارك أكدا على أهمية ايصال المساعدات الإنسانية إلى ابناء تهامة المتضررين من حرب المليشيات الإنقلابية بكل فئاتهم والعمل على تمكين ابناء تهامة من إدارة ملفات الساحل الغربي وان يكون لهم دور مستقبلي في اي مشاركات قادمة في إدارة الدولة المدنية والعسكرية.

كما طالبوا خلال اللقاء توحيد الألوية التهامية والعمل على ترقيم منتسبي المقاومة التهامية وافتتاح معسكر لحشد وتدريب المقاومة والجيش الوطني لما لذلك من دور كبير في توحيد الصف التهامي والمساهمة في تسريع الانتصارات الميدانية وتحقيق الأهداف المطلوبة.