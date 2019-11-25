قيادة التحالف بعدن  تدشن اللقاحات ضد الانفلونزا لـ10 ألف طالب وطالبة بمدارس العاصمة

عدن24 ـ نبيل الجنيد ـ زكي اليوسفي

دشن الفريق الطبي التابع لقيادة التحالف العربي بالعاصمة عدن صباح اليوم حملة التحصين ضد مرض الانفلونزا ل10 الآلاف طالب وطالبة بمدارس التعليم بالعاصمة .

وخلال عملية التدشين التي تمت بمدرسة قتبان الأساسية بالمعلا – ثمن مدير عام التربية والتعليم الدكتور محمد عبدالرقيب ومدير التحصين بمكتب الصحة الدكتور فيصل الصاعدي الاعمال الإغاثية والإنسانية المتواصلة من الأشقاء بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه الشعب اليمني بمختلف القطاعات وبمقدمتها القطاع الصحي.

مؤكدينا أن حملة التحصين التي تبنتها اليوم قيادة التحالف العربي كواجب انساني ستسهم بشكل إيجابي لتحصين الاطفال من الانفلونزا والأمراض الأخرى التي تشهد تفشي كبير في بعض المدن نتيجة الحرب التي يشنها الحوثين على البلاد .

متمنين أن تكون الحملات بداية لحملات صحية قادمة يستطيع من خلالها القطاع الصحي تجاوز العديد من التحديات الخاصة بالتحصين .

حضر التدشين مدير الرعاية الصحية الأولية الدكتور محمد مصطفى راجي ومدراء إدارات التربية بالمديريات وعدد من أولياء الأمور بالمحافظة.