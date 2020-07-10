قيادة الجيش بأبين: سنكون سندا لإعادة خط كهرباء شقرة زنجبار

أكدت قيادة القوات المشتركة للجيش في محور ابين مساعدتها لفريق الكهرباء والذي سيعيد خط الكهرباء إلى شقرة من زنجبار وكون هناك فريق هندسي برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء ابين المهندس محمود مكيش والذي نزل إلى مدينة شقرة والتقى بمندوب قيادة القوات المشتركة محور ابين وشخصيات اجتماعية من مدينة شقرة وفريق مراقبة وقف اطلاق النار السعودي الموجود في شقرة.

ورحب مندوب القوات المشتركة بالفريق الهندسي من المؤسسة العامة الكهرباء بابين والشخصيات الاجتماعية من ابناء شقرة مؤكدا أنه وفي ظل التزام قيادة القوات المشتركة لوقف اطلاق النار وانها ستكون إلى جانب هذا الفريق الهندسي وستقدم له الامكانيات المتاحة لديها وتأمين تنقلهم في طريق الخط الكهريائي حتى آخر نقطة للقوات المشتركة في ظل تعنت قوات الانتقالي التي لم تسمح للفريق الهندسي باستئناف العمل لاعادة تشغيل خط الكهرباء من زنجبار إلى مدينة شقرة.

ومن جانب آخر افادت قيادة القوات المشتركة محور ابين ان قوات الانتقالي هي من تعرقل عمل المهندسين ولن تكون القوات المشتركة محور ابين إلا في خدمة المجتمع والمواطن وهي حامية منجزاته ومرافقه الخدمية.

وكان المهندس محمود مكيش المدير العام المؤسسة العامة للكهرباء ابين قد شكر قيادة القوات المشتركة على تعاونهم وتفهم معاناة المواطنين بمدينة شقرة اثر انقطاع خط الكهرباء الممتد من عاصمة المحافظة وطالب الاطراف الاخرى بتسهيل عمل الفريق الهندسي.

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