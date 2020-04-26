4 مايو

قيادة الحزام الأمني بأبين تعلن تأييدها لخطوات المجلس الانتقالي

26 أبريل، 2020
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الأحد – 26 أبريل 2020 – الساعة 02:49 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص


أعلنت قيادة الحزام الأمني في محافظة ابين في بيان صادر عنها تأييدها ومباركتها لقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي .
وقالت قيادة حزام ابين في نص البيان:
اننا في قوات الحزام الامني والتدخل السريع بمحافظة أبين نعلن تأييدنا المطلق لهذا المشروع العظيم ونضع ايدينا بايدي قيادتنا السياسية والعسكرية الممثلة بالرئيس عيدروس الزُبيدي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية من اجل تحقيقه وتنفيذه على الواقع العملي ، ونرحب ونبارك لقيادتنا السياسية والعسكرية بهذه الخطوة التاريخية وفي هذا التوقيت .
وندعو كافة القوى السياسية والحزبية وكافة ابناء الشعب الجنوبي الاحرار للالتفاف حول قيادته لتنفيذ هذا البيان للبناء المؤسسي لدولتنا الجنوبية التي ننشدها ليتحقق فيها العدل والامن والاستقرار وفاءآ لتلك الدماء التي سالت في الجبهات في سبيل تحقيق وارساء هذا المبدأ الشريف الذي يدعوا للحرية والاستقلال.

*صادر عن قيادة قوات الحزام الأمني والتدخل السريع بمحافظة أبين

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