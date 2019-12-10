قيادة الحزام الأمني قطاع جعار تعزي آل السرحي

بعثت قيادة الحزام الأمني قطاع جعار برقية عزاء ومواساة بوفاة الجندي صالح عارف السرحي أحد مرافقي العميد عبداللطيف السيد الذي وافته المنية صباح يوم أمس أثر حادث سير الذي تعرض له قبل أسبوع في مدينة باتيس.

“نـص التعزية”

قال تعالى (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)صدق الله العظيم

ببالغ مشاعر الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الجندي صالح عارف السرحي.

وبهذا المصاب الجلل نبعث أحر وأصدق تعازينا القلبية إلى الأخ والد الجندي عارف السرحي خاصة و قبيلة آل السرحي كافة ونقول لهم عظم الله اجرنا واجركم جميعا وأحسن الله عزاكم.

سائلين الله العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الاسيفون:-

القائد حيدرة السيد

والقائد محمد عطيش

والقائد وضاح عكي قائد سرية المنشآت

والقائد علي سعيد قائد سرية حماية الكهرباء*

والقائد أبو بكر شعتل قائد السرية الثالثة

ومدير القوى البشرية صدام حسين عديش