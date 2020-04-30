قيادة الدعم والاسناد تنزل إلى مستشفيات عدن في حالة طارئة

عدن (المندب نيوز) هويد الكلدي

نزلت قيادة الدعم والاسناد ممثلة بالقائد محسن الوالي قائد ألوية الدعم والاسناد والأحزمة والعميد نبيل المشوشي أركان حرب الوية الدعم والاسناد قائد اللواء الثالث دعم وإسناد، إلى مستشفيات عدن كحالة طارئة عقب إعلان حالات مصابة بفيروس كرونا.

ونزلا الوالي والمشوشي إلى مستشفيات الوالي والنقيب و النور والريادة وصابر والبريهي الدولية بمدينة المنصورة بعدن للاطلاع عليها والتأكد من صحة إغلاقها.

وجلست القيادة مع إدارات المستشفى لوضع حل طارئ لقبول أي حالة مصابة بالمرض .

وتحدث القائد محسن الوالي للإدارات ان الفترة الحالية متطلبة من جميع المستشفيات فتح أقسامها لجميع المرضى ، وأن قوة الدعم والاسناد ليس من واجبها الإداري ولكنها جهة منفذة تقف عليها مسؤولية أي تمرد طبي يحاول البعض هروبه في هذه الفترة.

وأشار العميد نبيل المشوشي في خطابه لجميع المستشفيات ، أن الحالة الذي يعيشها المجتمع في عدن صعبة ومن واجب المستشفيات الوقوف أمام هذه التحديات كواجب إنساني وشرعي ولطالما ان الجهة الصحية وجدت للمرضى فعليها تحمل المسؤولية.

وإن الدعم والاسناد نزلت تطبق ما وجب عليها تجاه المواطن من ناحية أمنية.

وقالت قيادة الدعم والاسناد ان النزول لهذه المستشفيات كمرحلة أولى وإن القادم سيجول كافة الصروح الطبية .

والزمت القيادة المستشفيات بوضع الحجر الصحي اللازم للحالات وعدم إرجاع أي حالة .

منوهة على جميع المستشفيات ، إذا لم تلتزم بتنفيذ خدمة المواطن والمرضى القادمين إليها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والأخذ بحسابهم المشروع.

حيث رحبت الإدارات بنزول قيادة الدعم والاسناد، مؤكدة استمرارية العمل بالمستشفيات وقبول الحالات المصابة حينها .

الجدير ذكره أن المستشفيات لم تغلق أبوابها كما أشيع ونشر مسبقا ، حيث وقيادة الدعم والاسناد أكدت ذلك بنزولها.