عدن الغد

قيادة الدعم والاسناد تُلزم المحلات التجارية بالبريقة تركيب كاميرات مراقبة

8 ديسمبر، 2019
0
قيادة الدعم والاسناد تُلزم المحلات التجارية بالبريقة تركيب كاميرات مراقبة

صورة من التعميم

 
اصدرت قيادة اللواء الاول دعم واسناد تعميما  بإلزام المحلات التجارية في مديرية البريقة بتركيب كاميرات مراقبة  امام المحلات ومن يتخلف عن ذلك سيتم اتخاذا اجراءات ضده .
 
وقالت وثيقة تم تعميمها من قبل اللواء الاول على المحلات التجارية ان عليهم الزاما تركيب كاميرات مراقبة  وتكون كامرتين  لكل محل تأخذ كل الابعاد في الشوارع .
 
وأكد التعميم  ان هذه الاجراءات  تأتي  لينعم المواطن بالامن والامان وتكون المديرية خالية من الارهاب  والاغتيالات والسرقة .
 
واُعطيت مهلة  ثلاثة اسابيع  لاصحاب المحلات التجارية لتركيب  الكاميرات  ومن ثم ستشرف عليها قيادة الدعم والاسناد  لدعم الامن في المديرية .

الوسوم
التجارية الدعم المحلات بالبريقة تركيب تلزم قيادة كاميرات مراقبة والاسناد

مقالات ذات صلة

Photo of البحسني يضع حجر الأساس للمركز التجاري التابع للمؤسسة الاقتصادية اليمنية

البحسني يضع حجر الأساس للمركز التجاري التابع للمؤسسة الاقتصادية اليمنية

8 ديسمبر، 2019
Photo of مستشفى أحور في أبين يدشن دورة تدريبية للعاملين ضد مرض الدفتيريا

مستشفى أحور في أبين يدشن دورة تدريبية للعاملين ضد مرض الدفتيريا

8 ديسمبر، 2019
Photo of عدن:قيادة التحالف و الدعم والاسناد يصدران قرارا انتظره المواطنين منذ سنوات

عدن:قيادة التحالف و الدعم والاسناد يصدران قرارا انتظره المواطنين منذ سنوات

8 ديسمبر، 2019
Photo of بإشراف اللجنة الوطنية (اليونسكو) .. مؤسسة تحديث للتنمية ومركز الأمل يواصلان تنفيذ مشروع البيئة

بإشراف اللجنة الوطنية (اليونسكو) .. مؤسسة تحديث للتنمية ومركز الأمل يواصلان تنفيذ مشروع البيئة

8 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق