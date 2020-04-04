قيادة السلطة المحلية والعسكرية بالضالع تعزي اسرة الشهيد يوسف التهامي..

بأسمي ونيابة عن قيادة السلطة المحلية بالضالع وقيادة ألوحدات العسكرية للقوات ألمسلحة الجنوبية والأمن والحزام الأمني بالضالع تتقدم بأحر التعازي وألمواساة للاخ القائد العقيد هيثم طاهر قاسم ابو الجنوب قائد المقاومة الجنوبية م الضالع قائد كتيبة ١٦ وألى الاخ ألمناضل ألشيخ توفيق طاهر قاسم التهامي رئيس المجلس الانتقالي للمركز ج بأستشهاد أبنهم المقاوم البطل يوسف توفيق طاهر قاسم التهامي..

عندماء نتكلم عن رجال يحبون الموت كما نحب الحياه فأن اللسان تعجز عن ذكر سجايا وصفات ومناقب رجال وهبو ارواحهم رخيصة من اجل الدين والعرض والوطن الغالي عندماء نتكلم عن اسرة يخرج من عرينها أسود ضاربة وصقور جارحه وسهامأ قاتله ..عندماء نتكلم عن هذه الاسرة الشامخه كشموخ جبل عفار هنا تضيع من عقولنا جميل العبارات والمعاني والمفردات والشعارات .

تكتفي تلك الاسرة الكريمة بالنضال بل كان هناك التلميذ البطل الذي تعلم الشجاعة الذي شارك في عدة جبهات بجانب عمه المناضل القائد العقيد هيثم ابو الجنوب وما هي الا فترات متباعده الا ونسمع خبر كالصاعقة باستشهاد البطل يوسف توفيق طاهر وما زالت جراحنا تسيل يوما بعد يوم وما زالت دموعا تخضب خدودنا وتنهمر حسرة على رجال عشقو الحريه فماتو من اجلها وكرهو الذل والعبودية فماتوا هاربين منها كان لسان حالهم يقول لا تسقني كاس الحياة بذلة …بل اسقني بالعز كأس الحنظل ماء الحياه بذلة كجنهم وكأي بالعز اطيب منزل نعم انها اسرة الشموخ والفداء والشجاعه منذو بدات الثوره تندلع الا وهم اول جنودها وعنوانها اللامع وبدرها الساطع لو كان جيفارا الثاثر يعيش بيننا لاجزمت انه يستلهم مقولاته الثوريه من هذه الاسره العريقة..

لله دركم ايها الابطال سجل يا تاريخ هذه الهامات الشامخه بماء الذهب وسطور من نور سجل يا تاريخ ابطال عشقو الحريه وحب الكرامه سجل يا تاريخ هذا الصمود التسطوري لهذه الاسره التي لها صمود كصمود جبل عفار هذه الاسره المتوجه بتاج مرصع بالبطولات والتضحيات والفداء هذه الاسره التي هي منبع الرجال ومنتهى في الشراسه والقتال .

ايتها الجبال الرواسي لم نكن نعلم ان هناك رجالا مثلك في الصمود والشموخ انه يجب ويحق على كل عاشق للحريه وغيور على دينه وعرضه ووطنه ان يقبل جبين كل هذه الاسره الاسطوريه الشامخه يحق لكل ثأثر ان يقف اجلالأ وتكريمأ وعرفانأ لكل افراد هذه المدرسه النموذجيه عظم ألله اجركم واحسن عزاءكم وتقبل الله شهداءكم …



قيادة السلطة المحلية وقيادة وحدات القوات المسلحة والأمن والحزام الأمني محافظة الضالع عنهم العميد/ نصر قاسم علي مثنى التهامي

وكيل محافظة الضالع لشؤون الأمن والدفاع