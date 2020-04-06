قيادة الكتيبة الرابعة بقوات حماية المنشآت الحكومية تتفقد جاهزية منتسبيها

بتوجيهات من العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت الحكومية، نفذت صباح اليوم الإثنين قيادة الكتيبة الرابعة نزول ميداني لتفقد منتسبي الكتيبة في محافظة لحج.

حيث قام القائد حسن وداد قائد الكتيبة الرابعة بقوات حماية المنشآت الحكومية ومعه عمليات الكتيبة مأرب بن فريد وإداري الكتيبة كرم السقاف، بزيارات تفقدية للمنشآت المرافق التي يتولى تأمينها أفراد الكتيبة الرابعة.

وخلال النزول والزيارات التفقدية أطلعت قيادة الكتيبة على مستوى الجاهزية والاستعداد الأمني في كافة المواقع والمنشآت الحكومية بمحافظة لحج.

وحثت قيادة الكتيبة كافة الأفراد على رفع مستوى اليقظة الأمنية والاستعداد وتنفيذ التوجيهات والأوامر الصادرة عن قيادة قوات حماية المنشآت الحكومية.

ونقلت قيادة الكتيبة الرابعة تحيات العميد أحمد بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت الحكومية لمنتسبي الكتيبة وأشادته بمستوى الأداء الأمني الذي يقدمونه.

وأكدت قيادة الكتيبة على ضرورة الحزم والتصدي لأي خطر يهدد سير العمل في المنشآت والمرافق الحكومية بمحافظة لحج والتشديد على استقرار الأوضاع الأمنية لضمان استمرار عمل المرافق والمؤسسات الحكومية بما يضمن تقديم خدماتها للمواطنين.

من جانبهم عبر ضباط وأفراد الكتيبة الرابعة بقوات حماية المنشآت الحكومية عن شكرهم لقيادة الكتيبة على اهتمامها الكبير كما قدموا شكرهم للعميد أحمد بن عفيف نظير جهوده الكبيرة لتسهيل عمل كافة منتسبي قوات حماية المنشآت الحكومية ومتابعته لكافة أمورهم.

وجددوا في الوقت ذاته العهد للعميد أحمد بن عفيف وقيادة الكتيبة الرابعة للقيام بدورهم الامني والعسكري لحماية وتأمين المرافق والمؤسسات الحكومية بمحافظة لحج.