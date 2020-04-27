قيادة اللواء الأول دعم وإسناد تبارك قرارات المجلس الانتقالي وتضع نفسها رهن اشارته

عدن (المندب نيوز) خاص

أعلنت قيادة اللواء الأول دعم وإسناد، عن مباركتها لقرارات القيادة السياسية، في المجلس الانتقالي الجنوبي،ممثلةً بالرئيس القائد اللواء عيدروس الزبيدي، وأعضاء هيئة الرئاسة.

وقالت قيادة” اللواء الأول دعم وإسناد” في بيان لها،”اننا في اللواء الأول دعم وإسناد قيادةً وافراداً ضباط وصف ضباط وجنود نبارك خطوات القيادة السياسية، التي تلبي طموحات شعبنا الجنوبي ونعلن وقوفنا الكامل خلفها ونحن رهن اشارتها لتنفيذ ذلك.

وأضاف “البيان” أن قوات اللواء الأول دعم وإسناد على إهبة الإستعداد، وفي اتم جاهزيتها لتنفيذ أوامر القيادة، والسيطرة على كل موارد الدولة في العاصمة، وحمايتها وتامينها كما يجب، العمل بكل جهدها لتأمين حياة المواطنين وحفظ استقرارهم، وقطع دابر العابثين ووضع حداً لهم