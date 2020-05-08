قيادة اللواء الأول مشاه بحري في سقطرى تدعو جميع منتسبها إلى التوجه إلى معسكر القوات الخاصة (وثيقة)

دعت قيادة اللواء الأول مشاه بحري في سقطرى، الخميس، جميع منتسبها إلى التوجه إلى معسكر القوات الخاصة في مدينة حديبو عاصمة المحافظة لاستلام مستحقاتهم المالية.

وقالت القيادة في بيان لها، حمل توقيع قائد اللواء العميد بحري علي سالمين المعين مؤخراً من الرئيس هادي، ” نظراً لتعرض مقر قيادة اللواء مشاه بحري لتسليم غير مباشر وقانوني للمجلس الانتقالي فإنها تدعو جميع منتسبيها من ضباط وصف من جميع وحداتها الفرعية إلى التوجه إلى معسكر القوات الخاصة في مدينة حديبو يوم السبت المقبل لترتيب استلام مستحقاتهم المالية”.

وأضافت، “وحتى يتسنى لقيادة اللواء استعادة معسكرها الرئيسي موري، ندعو جميع منتسبي ضباط وجنود وكبار السن إلى الحضور في الوقت المحدد”.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر قراراً بتعيين العميد بحري علي سالمين أحمد قائد جديد للواء الأول مشاة بحري في محافظة أرخبيل سقطرى.

وتشهد محافظة سقطرى محاولات مستمرة ومتواصلة ينفذها المجلس الانتقالي من اجل السيطرة على مرافق حيوية، إضافة إلى عمليات تمرد لكتائب في القوات الحكومية والانضمام إلى مليشيا “المجلس الانتقالي”.