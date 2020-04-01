قيادة اللواء الثالث حزم تنعي وفاة العقيد البطل صالح ثابت عسكر رئيس عمليات اللواء

نعت قيادة اللواء الثالث حزم ظهر اليوم وفاة القيادي البارز العقيد البطل/ صالح ثابت سالم عسكر رئيس عمليات اللواء الثالث حزم حيث اصدرت قيادة اللواء الثالث حزم ممثلا بالعميد الركن/ محمود سعيدصائل الصبيحي قائد اللواء والعقيد لركن/جلال القاضي رئيس اركان اللواء وكافة منتسبي اللواء لثالث حزم بيان نعي فيمايلي نصهقال الله تعالى( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ومابدلوا تبديلا)انه في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم تفاجئنا بخبر صادم من مدينة عدن البريقئ مستشفى الحياة وفاة احد وابرز اركانات اللواء الثالث حزم وهو العقيد البطل /صالح ثابت سالم عسكرالردفاني رئيس عمليات اللواء اثر نوبة قلبية وبهذا الخبر المحزن والفاجعة الاليمة فقد خسر الوطن ككل والقوات المسلحة واللواء الثالث حزم رجلا صنديدا وبطلا جسورا وقائدا شجاعا من العيار الثقيل،حيث كان للفقيد البطل دور بارز قدمه خلال فترة حياته بالسلك العسكري بدء منذ تجنيده كجنديا مخلصا وضابطا مثاليا ثم قائدا فذ شجاعا وابيا رغم كل المراحل والمنعطفات التي مر بها الوطن والضروف القاسية، بقي العقيد صالح عسكر وفياً لدينه ووطنه متحديا الاخطار والظروف المعيشية ومتحليا بقيم الاخلاق والصفات القيادية النبيلة والبشوشة،حيث قدم الفقيد العديد من البطولات النادرة كقائدا شجاعا وفارسا بتار في كل الاحداث السابقة واللاحقة وآخرها كان في مواجهة المليشيات الايرانية فقد كان الفقيد اول من حمل السلاح في التصدي لهذه الطائفة السلالية في جبهات عديدة منها جبهة بله- العند ثم جبهات كهبوب وحجيجه والقرون الخمسة وكرش وشارك في جميع معارك الشرف والبطولة مع القادة الشرفاء الشهيد اللواء احمد سيف والشهيد عمر سعيد واللواء فضل حسن والعميد محمود صائل قائد اللواء الثالث حزم حيث اصيب وجرح خلال المعارك بلغم ارضي في يناير 2017 بمنطقة كهبوب ، ثم واصل مشوار النضالي والقتالي كقائدا ميدانيا ومربيا وخبيرا عسكريا في المجال العملياتي والاستطلاع وقيادته الميدانية للعديد المعارك والملاحم وانه لايسعنا ان نذكر في عجالة مآثر الفقيد وبطولاته وسيرته التاريخية العطرة كون الفقيد تاريخ ناصع مليئئ بالكفاح والنظال والتفاني والعمل !وبهذا الخبر المؤلم فاننا نعزي انفسنا ونعزي اهل الفقيد البطل ابنائه واخوانه واعمامهم وكافة اهلهم في داخل لوطن وخارجه،سائلين الله للفقيد البطل الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح الجنات وان يلهمنا ربنا ولمحبيه الصبر والاحتسابانا لله وانا اليه راجعونصادر عن قيادة اللواء الثالث حزم