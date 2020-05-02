قيادة اللواء الثالث عمالقة الرابع مشاة تدشن حملة رش للمستنقعات في مديرية الشيخ عثمان



ضمن الخدمات التي يقدمها اللواء في تخفيف معاناة الناس بما لديه من إمكانيات دشن اللواء الليلة حملات مكثفة لمكافحة البعوض في مديرية شيخ عثمان حيث تم رش يرقات البعوض من خلال مادة المبيد البكتيري..

وتتمنى قيادات وافراد اللواء الثالث عمالقة من جميع الوحدات الحكومية العسكرية والمدنية ان تتعاون فيما بينهم كلا في مجاله وبإمكانياته المتوفرة وذلك للتخفيف من معاناة سكان عدن

سواء في مكافحة الأوبة او تقديم ما يستطيعون من العون في مجال المياه والكهرباء_قيادة وأفراد اللواء الثالث عمالقة (الرابع مشاة)رجال الحرب والسلم وهي بجانب المواطن _ونتمنى للكل التوفيق والسداد



_*المركز التوجية المعنوي والاعلام اللواء الرابع مشاه “الثالث عمالقة جبهة الساحل الغربي*_

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