قيادة اللواء الثاني مشاة بحري محافظة شبوة تتفقد النقاط الأمنية في مديرية رضوم

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ضمن برنامجها وخططها الأمنية في مديرية رضوم محافظة شبوة ، للاطلاع على سير الحالة الأمنية في المديرية قامت قيادة اللواء الثاني مشاة بحري المتمثلة بالقائد العميد / علي أبوبكر المصاب السليماني صباح اليوم السبت 18 من يناير بزيارة تفقدية للنقاط الأمنية المنتشرة في المديرية التابعة للواء الثاني مشاة بحري .

وقد تفقد العميد السليماني النقاط الأمنية المنتشرة على مداخل ومخارج المديرية ابتدأ من نقطة بافخسوس ومرور بنقطة مثلث العين والسواديه وانتهى بنقطة فرجومة ومصلوق .

تفقد العميد السليماني الحالة الأمنية في تلك النقاط ومستوى الانضباط وحث على الليقظة والحذر والالتزام بأداء الواجبات المكلفة من قبل قيادات اللواء للجنود .

ودعاء السليماني الجنود المرابطون في تلك النقاط إلى التحلي بالاخلاق العالية وحسن المعاملة مع المواطنين وتسهيل الصعوبات التي تواجه المسافرين كون مديرية رضوم هي الرابط والشريان بين محافظة عدن وحضرموت وباقي المحافظات الأخرى .

وفي ختام تلك الزيارة التفقدية للعميد السليماني شكر وأثناء السليماني على انضباط و التزام الجنود من افراد اللواء الثاني مشاةبحري المرابطون في تلك النقاط .

وحثهم على مزيد من بذل الجهد والليقظة والحس الامني والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسة العبث بأمن المديرية وسكينة وامان مواطنيها .

الجذر ذكره أن اللواء الثاني مشاة بحري من مهامة الرئيسة والجوهرية حماية منشأة بلحاف الغازية ، ولكنتا ونظر لما تقتضية المصلحة العامة والامنية في المديرية فقد كلفت قيادة اللواء الثاني مشاة بحري بتوجيهات وتعليمات من العميد علي أبوبكر المصاب السليماني قائد اللواء بالانتشاروالتمركز بالنقاط الأمنية المنتشرة في المديرية بعد احداث أغسطس وانسحاب قوات النخبة الشبوانية من تلك النقاط في المديرية .