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قيادة اللواء العاشر صاعقة تؤيد قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بفرض السيطرة الذاتية

26 أبريل، 2020
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أعلنت قيادة اللواء العاشر صاعقة بقيادة العميد يسري العمري قائد اللواء العاشر صاعقة تأييده التام لقرار المجلس الانتقالي الجنوبي الصادر يوم السبت ٢٥/٤/٢٠٢٠ والذي قضى بفرض السيطرة الذاتية على الأرض.

وأكد العمري أن أفراد وضباط اللواء العاشر صاعقة بمديرية المسيمير محافظة لحج يعلنون عن جهوزيتهم العالية لأية قرارات وتوجيهات القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي .

مؤكدين أن قرار فرض السيطرة الذاتية وحالة الطوارئ في العاصمة عدن خطوة جبارة وشجاعة للقيادة في المجلس الانتقالي الجنوبي وتعبر عن وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي دوما مع مطالب الشعب الجنوبي ونضالاته في سبيل استعادة الدولة الجنوبية ودفع المظالم عن المواطن في الجنوب .

وهنئ قائد اللواء العاشر صاعقة العميد يسري العمري وجميع ضباط وجنود اللواءالقيادة السياسية للمجلس الانتقالي في كل الخطوات المسؤولة والناجحة التي شملها بيان السيطرة الذاتية على الأرض الصادر السبت ٢٥/٤/٢٠٢٠ معربين عن تأييدهم ودعمهم التام للقرار .

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