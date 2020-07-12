قيادة اللواء 35 بتعز ترفض السماح للجنة عسكرية تابعه للاخوان من دخول مقر اللواء

رفضت نقاط اللواء 35 مدرع في مثلث البيرين صباح السبت، السماح بمرور لجنة عسكرية من محور تعز كانت متجهة إلى مقر اللواء 35 في العين بالمواسط جنوب شرق تعز.

وبرر ضباط اللواء 35 مدرع هذا الإجراء بأنهم سبق أن وقعوا محضر أجمع عليه كل ضباط اللواء بعد إغتيال القائد الشهيد عدنان الحمادي برفض تعيين أي من المتأمرين على الشهيد بديلا له في قيادة اللواء.

وسمحت نقاط اللواء 35 بمرور موكب العميد عبد الرحمن الشمساني ولكن الى منطقته وليس الى مقر اللواء.

وقال ضباط اللواء 35 مدرع أن الوفاء للشهيد القائد عدنان الحمادي هو بالحفاظ على اللواء وعدم تسليمه للقوى التي عملت خلال 3 سنوات على تفكيكه في حين كان يقاتل مليشيات الحوثي كانت قوات الإخوان المسلمين تهاجم مواقعه إبتداءً من المسراخ إلى البيرين وحاليا في التربة.

وشكل قرار رئيس الجمهورية بتعيين العميد عبدالرحمن الشمساني قائدا للواء 35 مدرع صدمة كبيرة لدى جنود وضباط اللواء، ويتهموه بالتورط في الحرب الشرسة التى شنها تنظيم الإخوان خلال السنوات الماضية ضد قائدهم السابق العميد عدنان الحمادي.