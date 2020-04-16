المشهد العربي

قيادة انتقالي أبين تتفقد المقار الأمنية بالمحافظة (صور)

16 أبريل، 2020
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المشهد العربي – خاص

تفقدت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين صباح اليوم الخميس عددا من المقار الأمنية بالمحافظة، شملت مبنى الأمن العام، ومعسكر قيادة شرطة الدوريات وأمن الطرق والبحث الجنائي.

رصد “المشهد العربي” جولة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة ممثلة في العميد عبدالله الحوتري ونائبه وقائد اللواء 11 صاعقة التي حرصوا من خلالها على تفقد المقار الأمنية، والوقوف على مستوى حالة التجهيز والاستعداد لأي طارئ.

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أبين الأمنية المقار انتقالي بالمحافظة تتفقد صور قيادة

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