قيادة انتقالي الروضة بشبوة تلتقي بقيادة وأعضاء مراكز المديرية

ضمن خطة تفعيل عمل المراكز الانتقالية بمناطق المديرية واقامة حملة توعية للوقاية من وباء فيروس كورونا , وبتكليف من رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية ، التقى عصر اليوم الاحد الاستاذ توفيق عبدالله المسب عضو قياده المجلس بالمحافظة واعضاء القيادة المحلية بالمديرية بقيادات المراكز الانتقالية بمدينة الروضة .

وفي بداية اللقاء ونيابة عن مراكز الروضة رحب رئيس مركز الروضة(1) رياض صالح حيمد بعضو المجلس الانتقالي بالمحافظة الاستاذ توفيق المسب وبقيادة المجلس الانتقالي بالمديرية شاكرهم على هذه الزيارة التفقدية لمراكز الروضة والتماسهم معاناتهم وحرصهم على نشر التوعيه للوقايه من وباء كورونا.

من جانبه عبر عضو القيادة المحلية بالمجلس الانتقالي بالمحافظة الاستاذ توفيق عبدالله المسب عن سعادته بهذا اللقاء مطمئن الحضور على سلامة وصحة الشيخ علي محسن السليماني بعد الإفراج عنه ، واطلعهم على اخر التطورات على الساحة الجنوبية وما تتطلبه المرحلة القادمة من تكاتف وتعاون لإنجاح اي عمل يصب في مصلحة الشعب وقضيته الجنوبية العادلة .

وشدد الاستاذ توفيق المسب على اهمية تفعيل العمل الجماهيري والإعلامي بمراكز مدينة الروضة.

و تطرق بالحديث عن الجائحة العالمية وباء فيروس كورونا وماتسببه من اصابات ووفيات كبيرة في مختلف دول العالم وانتشاره السريع بين اوساط المجتمعات , واكد للحضور ان قيادة المجلس الانتقالي ممثلة باللواء عيدروس قاسم الزبيدي تعمل جاهدة لتوفير ادوات الوقايه من وباء فيروس كورونا لكافة ابناء الجنوب.

وحث الحضور على توعية الاهالي والسكان من مخاطر وباء كورونا المستجد ودعا إلى إرشاد المواطنين عبر توزيع البروشورات والأرشادات التوعويه المقدمة من المجلس الانتقالي للوقاية من هذا الوباء الخطير داعيآ الله ان يجنب شعبنا الجنوبي وبلادنا من هذه الأوبئة والأمراض القاتلة.

واستمعت قيادة المجلس الى شرحاً مفصل عن المشاكل والمعوقات التي يواجهها المركز في عدة جوانب وكذا اهمية دعم المركز لتفعيل العمل فيه, حيث اكدت لهم قيادة المجلس معالجة ومتابعة كل الآراء والمقترحات مع قيادة المجلس بالمحافظة .

وعبر الحضور عن ثقتهم الكاملة بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة باللواء عيدروس قاسم الزُبيدي مبدين استعدادهم التام للدفاع عن حقوق الشعب الجنوبي ومكتسباته وقيادته والسير على درب الشهداء حتى تحقيق الاستقلال .

وفي ختام اللقاء قامت قيادة المجلس بالمديرية بتوزيع البروشورات التوعوية وملصقات اعلام المجلس الانتقالي وشعارات الجنوب وصور اللواء عيدروس قاسم الزبيدي.

حضر اللقاء الاستاذ محمد باحاج رئيس مركز الروضة 4 والاخ سميح زعبل رئيس مركز الروضة (3)ونائبه صالح الشيخ واعضاء المراكز بالمدينة وقيادة المجلس الانتقالي بالمديرية ممثلة بالاستاذ بسام الكوردي نائب مدير اداره الفكر والارشاد الديني والاخ يونس مسرور مدير ادراة الاعلام وعدداً من أعضاء المجلس الانتقالي بالمديريه وجمع من المواطنين من ابناء المدينة.