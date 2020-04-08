قيادة انتقالي الطلح بشبوة تزور مركز الخضراء ومنطقة يغور وتلتقي الشخصيات الاجتماعية

تحديث نت / خاص .

تواصلآ للأنشطة والنزول على مراكز المديرية قام ظهر يوم امس رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية الطلح الأستاذ ناصر بامزعب يرافقه عدد من مدراء الإدارات بالمديرية ومناصري المجلس الانتقالي بالنزول إلى منطقة يغور حيث التقوا بعدد من الشخصيات الاجتماعية والأهالي بالمنطقة .

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس القيادة المحلية بامزعب عبر فيها عن سعادتة بهذا اللقاء وتطرق لأخر المستجدات على الساحة الجنوبية على الصعيد الداخلي والخارجي وما تتطلبة المرحلة القادمة من أستعداد وتأهب وثبات لاي خطر ينتقص من حق شعب الجنوب وقضيتة العادلة .

كما حث الحضور على توعية الاهالي والسكان من مخاطر مرض فيروس كورونا المستجد ودعا إلى إرشاد المواطنين عبر توزيع البروشورات والأرشادات المقدمة من المجلس الانتقالي للوقاية من هذا الوباء الخطير داعيآ الله ان يجنب شعبنا وبلادنا من هذه الأوبئة والأمراض القاتلة .

وبعدها تحرك الحضور الى منطقة الخضراء احد مراكز المديرية وكان في استقبالهم رئيس المركز نشوان حسن باعنس وعدد من الشخصيات الاجتماعية حيث رحب رئيس المركز بقيادة المجلس بالمديرية وحيا نزولهم لمركز الخضراء وأهتمامهم واستماعهم لاهم المشاكل الذي يعاني منها المركز .

من جانبه شكر رئيس القيادة المحلية بالمديرية أعضاء المركز والشخصيات الاجتماعية على حسن الاستقبال موضحاً لهم اهمية تفعيل العمل الجماهيري والإعلامي بالمركز وكذا اهمية إرشاد المواطنين من مخاطر وباء فايروس كورونا وتكثيف العمل التوعوي للمجتمع للوقاية من الفايروس والاخذ بالارشادات الوقائية للحد من تفشي هذا الوباء الخطير حفاضا على سلامة المواطنين .

واستمعت قيادة المجلس الى شرحاً مفصل من الأهالي وأعضاء المركز عن المشاكل والمعوقات التي يواجهونها وسبل معالجتها حيث أكدت القيادة رفع ومتابعة كل الآراء والمقترحات مع قيادة المجلس بالمحافظة .

وفي ختام اللقاء قام ت قيادة المجلس بالمديرية بتكريم عددا من الشباب المتطوعين الذين قاموا بعمل توعوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصويرهم حلقات درامية تعبر عن خطورة انتشار فايروس كورونا والتي نالت اعجاب الجميع حيث تم تكريم الاخ صالح حسن بالحسن نيابة عن زملائه لعدم تمكنهم من الحضور وتم تقديم لهم مبلغ مادي رمزي تشجيعآ وتحفيزا للمبدعين من أبناء المديرية .

حضر اللقاء أعضاء القيادة المحلية للانتقالي بالمديرية حسن احمد باسمير مدير الإدارة السياسية وسالم احمد بافاضل مدير الإدارة التنظيمية وعمر محمد بامخشب مدير الإدارة الاعلامية .