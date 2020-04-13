قيادة انتقالي الوضيع تتخذ جملة من القرارات لمجابهة كورونا

4 مايو / متابعات

اتخذت لجنة التنسيق المشتركة للطوارئ والإغاثة بانتقالي مديرية الوضيع بمحافظة أبين اليوم الأحد، جملة من القرارات الأمنية والتكليفات الخاصة بمجابهة “كورونا”.

وناقش اجتماع للجنة، الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء “كورونا”، وما تحتاجه من مستلزمات طبية ودوائية لمباشرة أعمالها.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن السلطة المحلية بالوضيع، ومدير أمن الوضيع، ومدير مكتب الصحة والسكان، وفريق الاستجابة ومدير صندوق النظافة بالمديرية.