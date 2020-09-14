قيادة انتقالي تريم تتفقد سير العمل بمكتب التربية والتعليم بالمديرية

قام رئيس القيادة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية تريم بمحافظة حضرموت، حسن حسين بن الشيخ أبوبكر، اليوم الأحد، يرافقه المهندس صالح يسلم بازقامة عضو الجمعية الوطنية، بزيارة إلى مبنى مكتب إدارة التربية والتعليم بالمديرية.

واطّلع بن الشيخ إبوبكر وبازقامة على سير العمل ومستوى أداء وانضباط المعلمين في مكتب التربية بالمديرية وأهم العراقيل والصعوبات التي تعترض مسار العملية التربوية والتعلمية.

وناقشا مع مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية، الأستاذ علي عمر بن هارون بن شهاب، العديد من القضايا والمواضيع المرتبطة بسير العمل التربوي والتعليمي.

وثمن بن شهاب هذه الزيارة، معتبراً ان مثل هذه اللقاءات هي من تزرع روح العزيمة والإصرار ومضاعفة الجهود في نفوس كافة منتسبي السلك التربوي والتعليمي بالمديرية.

مشيرا الى ان إدارة التربية والتعليم بمديرية تريم تبذل كل ما بوسعها في سبيل الدفع بعجلة التعليم نحو الأمام، مؤكداً بإن القيادة التربوية بالمديرية تحملت عبء المسؤولية في ظروف استثنائية غاية في الصعوبة.

ومن جانبه أشاد بن الشيخ أبوبكر بدور وكفاءة مدير مكتب التربية والتعليم وتحمله لمسؤولية إدارة شؤون هذا المرفق الخدمي المهم في ظل ظروف استثنائية وصعبة، معبراً عن ارتياح قيادة المجلس الانتقالي لحالة الانضباط العالية التي تحلت بها طواقم العمل بمدارس المديرية.

واثنى رئيس انتقالي المديرية على الحركة الدؤوبة التي امتاز بها جميع موظفي القطاع التربوي والتعليمي والمدراء ورؤساء الاقسام المنضوين في إطار منظومة مكتب التربية بالمديرية.

وأبدت قيادة المجلس الانتقالي بتريم استعدادها لتنفيذ عملية رش وتعقيم لمدارس المديرية، لمجابهة الأوبئة والحميات المنتشرة، وكذلك القيام بتوزيع الكمامات والقفازات على المعلمين والطلاب بالتنسيق مع مكتب التربية بتريم .

كما أكدت قيادة الانتقالي حرصها على استئناف العملية التعليمية وتهيئة الظروف لذلك ، والاهتمام بالتربويين والمعلمين والإطانتصار لحقوقهم العادلة والوقوف إلى جانبهم وتبني مطالبهم.

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