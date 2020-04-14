قيادة انتقالي جردان بشبوة تلتقي الشخصيات الاجتماعية وأعضاء مركز الصعيد

شبوة (المندب نيوز) الدائرة الاعلامية

ضمن انشطة المديرية للنزول الى المراكز واللقاء بأعضاء المراكز والشخصيات الاجتماعية، تم نزول القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية جردان برئاسة رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية الاخ مرعي علي جازع عاطف.

وكان في استقبالهم الاخ رئيس المركز عاتق محمد حسن بالخسل ونائب رئيس المركز الاخ محسن الشطح المنصوري واعضاء القيادة في مركز الصعيد بمديرية جردان وعدد من الشخصيات الاجتماعية بالمركز.

وفي بداية اللقاء القى نائب رئيس المركز الاخ محسن الشطح كلمه نيابة عن قيادة المركز والحاضرين رحب فيها برئيس المجلس بالمديرية والوفد المرافق .

من جانبه عبر رئيس القيادة المحلية بالمديرية عن سعادته بهذا اللقاء، وطمأنهم عن صحة وسلامة رئيس القيادة المحلية بالمحافظة الشيخ

علي محسن السليماني

بعد خروجه من معتقلات حزب الإصلاح ، مؤكداً ان هذه الاعتقالات لن تثنينا عن السعي في تحقيق اهداف الثورة الجنوبية وخدمة الشعب الجنوبي .

ودعا بن عاطف أعضاء المركز الى تفعيل العمل الجماهيري والإعلامي بالمركز ، وكذا مواصلة حملة التوعية من مخاطر فايروس كورونا عبر توزيع البروشورات والارشادات المقدمة من المجلس الانتقالي الجنوبي .

وفي ختام اللقاء عبر الحضور عن ادانتهم واستنكارهم لعملية إعتقال رئيس القيادة المحلية بالمحافظة الشيخ علي محسن السليماني ،

مؤكدين استعدادهم التام للدفاع عن الشعب الجنوبي

ومكتسباته وقياداته والسير على نهج الشهداء والجرحى حتى تحقيق اهداف الثورة الجنوبية المتمثلة بالتحرير والاستقلال واستعادة دولة الجنوب على كامل ترابه .