قيادة انتقالي حضرموت تلتقي المحافظ البحسني تلبية لدعوته لمناقشة المستجدات والتطورات الأخيرة

المكلا (المندب نيوز) خاص

التقت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت مساء يوم السبت بمحافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، تلبية لدعوته من أجل مناقشة المستجدات وتبادل الآراء ما بعد إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب والالتزام والعمل على تنفيذ اتفاق الرياض.

وأكدت قيادة الانتقالي بأن اللقاء بالمحافظ البحسني يوم أمس السبت قد ساده التفاهم والحرص المشترك على المصلحة العامة بما يسهم في خدمة حضرموت و الحفاظ على مكتسبات ما بعد تحريرها من قوى التطرف والإرهاب.

وفي اللقاء المشترك بين القيادة المحلية للمجلس والمحافظ البحسني، أكد الاخير أن ما تقوم به السلطة المحلية من خطوات هي بالأساس تتوافق مع اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، على أن تظل حضرموت مصونة، وكلما كانت كذلك فإنها ستخدم الجنوب، وهذا من الثوابت التي يجب تأكيدها والتي تحافظ على وحدة الصف الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة، إضافة إلى سعي السلطة المحلية والمجلس لكي تحصل حضرموت على حقوقها غير منتقصة، وأن نتفق على كيف ندير العملية الإدارية وآليات محاربة الفساد، وتفعيل العمل الرقابي، وتعزيز الثقة بين السلطة المحلية والمجلس الانتقالي بالمحافظة.

من جانبها أكدت القيادة المحلية بالمجلس الانتقالي بحضرموت بالعمل مع المحافظ البحسني لتمكين أبناء حضرموت من الإدارة الذاتية والاستفادة من عائدات ثروات المحافظة وإيراداتها لتلبية احتياجات مواطنيها للخدمات الأساسية وتحديدًا الكهرباء والصحة والتعليم والمياه وتأمين صرف المرتبات لكافة الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين ولقوات النخبة الحضرمية، مع تأكيد قيادة المجلس بالمحافظة على العمل باتجاه تعزيز الأمن والاستقرار بحضرموت والاستمرار في مكافحة خطر الجماعات الإرهابية ومواجهة الفساد والمفسدين.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على أن يستمر التنسيق والعمل المشترك لما فيه تحقيق مصالح حضرموت وأمنها واستقرارها وتنميتها.

حضر اللقاء العميد أحمد بامعلم عضو هيئة الرئاسة وعدد من اعضاء الجمعية الوطنية وعدد من أعضاء القيادة المحلية برئاسة د. محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية ونواب رئيس القيادة المحلية، ومن جانب السلطة المحلية الأخ المحافظ فرج سالمين البحسني وبعض مساعديه ومستشاريه.