4 مايو

قيادة انتقالي ردفان تشيد بإعلان الإدارة الذاتية

9 مايو، 2020
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4 مايو / متابعات


أشادت القيادة المحلية لانتقالي ردفان، خلال اجتماعه مساء اليوم الجمعة، بمدينة الحبيلين، القرارات الشجاعة للمجلس بإعلان الإدارة الذاتية للجنوب.
واستعرض انتقالي ردفان في اجتماعه، جهود الإدارة الذاتية في العاصمة عدن، وتفعيلها في مختلف محافظات ومديريات الجنوب.
وتطرق الاجتماع إلى تطورات الوضع الصحي، ومخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكدت القيادة المحلية أن هناك عمل مشترك وتنسيق بين المجلس في المديرية والسلطة المحلية، لمواجهة الوباء، وتوعية المواطنين.

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