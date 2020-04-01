قيادة انتقالي ردفان تطلع على تجهيزات مستشفى ردفان لمواجهة كورونا

في زيارته صباح هذا اليوم الاربعاء الموافق 1/4/2020 . رئيس المجلس الانتقالي العقيد فيصل عمر يلتقي بنائب مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور جمال محسن الوحدي وذلك للاطلاع على تجهيزات المستشفى وبحث آليات عمل مكتب الصحة والسكان في مديرية ردفان لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وحث الاخ رئيس.المجلس الانتقالي على ضرورة التواصل المستمر بين مكتب الصحة والمجلس الانتقالي ورصد اي حالات مشتبه بها وأكد على تظافر الجهود الممكنة بين المجلس الانتقالي ومكتب الصحة باعتبار هذا الوباء ومحاربته تقع على مسؤوليه الجميع واضاف ان الانتقالي في محافظه لحج صاحب المبادرة الاولى في تشكيل لجان ميدانية تدريبية على مستوى الجنوب ولهذا تقع عليكم في مكتب الصحة ايضا مسؤولية موافاة اللجان المشكله من المجلس عن الحالات المرصودة والمشتبهة وكذا والوافدين من الدول المجاوره في حال تم دخولهم البلد.

من جانبه أشاد نائب مدير مكتب الصحة والسكان جمال قاسم الوحدي بزيارة رئيس المجلس الانتقالي وأعضاء المجلس من اللجان الميدانية المشكلة من قبل المجلس الانتقالي في المحافظة وهم الاخ عبد الرحيم جمع والاخ عنتر صالح وقال نائب مدير مكتب الصحة إننا في مكتب الصحة والسكان عملنا عمل اداري طارئ وقمنا بتجهيز غرفة عمليات طوارى بعدد ثمانية أفراد من عمال الصحة واعتمادها ارقام خاصة لتواصل المواطنين مع الغرفة حال ترصد اي اشتباه بالكورونا عمد اي شخص داخل المديرية.

كذلك عملنا طاقم متخصص في الطوارئ بالتواصل مع فرقة الاستجابة المكونة من طاقم الترصد الوبائي والمختبر حيث تكون مهمته التحرك إلى المكان الذي يتم الإبلاغ عنه بالحالات المشبوهة كذلك الاعلان عن حملة التوعية وتنفيذ حملة توعية لمدة ثلاث ايام لمدينة الحبيلين وضواحيها وكذلك سوف يتم الإعلان عن حملة الرش للمرافق العامة والاماكن المزدحمة وبعد الزيارة إلى مكتب الصحة قام رئيس المجلس وأعضاء من المجلس الانتقالي ونائب مدير الصحة بالمشاركة الرمزية بوضع ملصقات التوعوية لمواجهة فيروس كورونا.