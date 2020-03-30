قيادة انتقالي ساه تناقش مع المدير العام للمديرية استعدادات المديرية لمواجهة “كورونا”

ساه (المندب نيوز) إعلام القيادة المحلية م/ساه

في إطار تنسيق الجهود المجتمعية في مديرية ساه، وتوحيدها ، في مواجهة الجائحة العالمية “كورونا” ؛ زار نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية اليوم الأحد ، الأخ صالح سعيد بن اسماعيل ، إدارة المديرية والتقى مديرها العام ، الأستاذ عبدالله يماني الجابري .

وكرس اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية والقيادة المحلية بالمديرية، لمناقشة الاستعدادات والتدابير الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا ، والمساهمات التي يمكن أن تقدمها القيادة المحلية في التصدي للوباء .

وأكدت قيادة الانتقالي أن أمكانياتها وأعضائها رهن إشارة إدارة المديرية وأجهزتها الصحية والأمنية ، معربة عن استعداد أعضائها للتطوع في أي حملات تنظمها إدارة المديرية .

وقدم المدير العام للمديرية شرحا وافيا عن الامكانيات المتوافرة لدى مكتب الصحة بالمديرية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطة المحلية لمواجهة هذا الوباء الخطير .

معربا للقيادة المحلية لانتقالي المديرية عن خالص الشكر على حسهم الوطني وشعورهم بالمسؤولية تجاه المواطنين .

داعيا أبناء المديرية إلى التقيد الصارم بتعليمات السلامة ، وفي مقدمتها عدم التجمع والابتعاد عن الأماكن المزدحمة ، والاهتمام بالنظافة الشخصية ، خصوصا غسل اليدين المتكرر بالماء والصابون .