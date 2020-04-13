قيادة انتقالي سقطرى تبحث مع قائد قوات التحالف العربي بالمحافظة اجراءات إطلاق سراح المعتقلين ومعالجة آثار التداعيات الأخيرة



عدن24- خاص

بحثت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في محافظة أرخبيل سقطرى مع قائد قوات الواجب 808 السعودية، اجراءات إطلاق سراح المعتقلين ورفع المظاهر المسلحة وعسكرة الشوراع من قبل العناصر المسلحة المحسوبة على السلطة المحلية والإخوان المسلمين، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الأستاذ ناظم قبلان، المُكلف بأداء مهام رئيس القيادة المحلية في المحافظة، بمعية يحيى مبارك سعيد رئيس القيادة السابق، ورافت علي إبراهيم، عضو الجمعية الوطنية، إلى مقر قيادة قيادة التحالف العربي في المحافظة.وخلال القاء، أكدت قيادة انتقالي سقطرى لقائد التحالف على ضرورة معالجة آثار التداعيات الأخيرة التي شهدتها المحافظة، وإزالة الاشكاليات التي تسببت فيها، وتجنيب المحافظة مخاطر الانزلاق إلى مربع خطير ستكون عواقبة كارثية على أبناء سقطرى المعروفين بالتعايش والطابع المدني.كما أكدت قيادة انتقالي سقطرى أيضاً، على ضرورة البدأ في اطلاق سراح جميع المعتقلين وبصورة عاجلة، وكذا رفع المظاهر المسلحة وإزالة الاستحداثات الجديدة من الشوارع والطرقات واستعادة الطابع الحاضري للمدينة التي تمت عسكرتها من قبل المليشات التابعة للإخوان المسلمين في إجراء غير مألوف على أبناء سقطرى.ولفت الأستاذ ناظم قبلان، إلى أن قيادة المجلس ومن خلفها أبناء سقطرى والقوات المسلحة الجنوبية، لن يقبلوا أو يسمحوا بأن تتم عسكرة الجزيرة، مشدداً على أن الجميع التزموا بالتعامل مع الموقف بكل مسؤولية واتزان مراعاة منهم للحمة أبناء المحافظة، وحرصاً منهم على النسيج الاجتماعي في سقطرى القائم على المؤاخاة والمحبة.ونوّه قبلان في ختام حديثه بأن سقطرى تتطلع من قيادة التحالف العربي القيام بدور أكبر لتعزيز أمن واستقرار المحافظة، وكذا تلبية آمال وتطلعات ورغبات أبنائها.من جانبه، عبّر القائد أبو فيصل، قائد قوات الواجب السعودية، عن سروره بزيارة قيادات انتقالي سقطرى، مثمناً المواقف المسؤولة التي تحلوا بها.وأكد القائد أبو فيصل، سعيه لإطلاق سراح جميع المعتقلين، والعمل على معالجة آثار التداعيات الأخيرة حتى تستعيد المحافظة وجهها الحضاري.