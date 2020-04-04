المندب نيوز

قيادة انتقالي سقطرى تطلق حملة للتوعية من مخاطر “كورونا”

5 أبريل، 2020
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قيادة انتقالي سقطرى تطلق حملة للتوعية من مخاطر “كورونا”

سقطرى ( المندب نيوز) خاص

أطلقت لجنة مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد التابعة للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي شعار “تراعا الله ساقطرى” باللغة السقطرية، وتعني “الله يحفظ سقطرى”، والذي يأتي ضمن حملتها لتوعية أبناء الأرخبيل من مخاطر انتشار الفيروس.

ونفذت اللجنة اليوم السبت، نزولا ميدانياً لمديرية قلنسية، وقامت خلال نزولها بتوعية منتسبي قوات الحزام الأمني المرابطين في المديرية من المخاطر التي تشكلها جائحة فيروس كورونا، وكيفية التعرف على أعراض ذلك الفيروس وطرق الوقاية منه، وذلك بحضور الأستاذ ناظم مبارك قبلان، رئيس اللجنة، نائب رئيس انتقالي سقطرى، وعبدالرحمن عبود، رئيس انتقالي مديرية قلنسية.

  وفي تصريح مقتضب، أكد الأستاذ ناظم قبلان، على أهمية إطلاق تلك الحملة، وإسهامها الفاعل في توعية أبناء المحافظة من المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا، مؤكداً على أن القيادة المحلية تسعى جاهدة لنشر الوعي الصحي بين أوساط المجتمع.

ومن جانبه عبّر الأستاذ عبدالرحمن عبودي، عن سعادته بزيارة اللجنة للمديرية، مشيداً بجهودها التي تقوم من خلالها في تقديم التوعية الصحية لأبناء سقطرى بمختلف شرائحهم.

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