قيادة انتقالي شبوة تقدم مستلزمات طبية وحوافز مالية طارئة لمركز بئر علي بمديرية رضوم

شبوة ( المندب نيوز ) خاص

في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها قيادة انتقالي شبوة ، قام الشيخ علي محسن السليماني رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة ونائبه عيدروس باعوضة ، بزيارة الوحدة الصحية بمنطقة بئر علي الساحلية بمديرية رضوم ، حيث كان في استقبالهم مدير الوحدة الصحية احمد باصهيب والدكتور اصيل عبدالمانع وعددا من الممرضين .

ورحب مدير الوحدة الصحية احمد باصهيب بقيادة انتقالي شبوة مطلعهم على الإمكانيات المتواجدة في المركز والتي لاتلبي احتياجات المرضى مؤكداً ان المركز استوعب اكثر من 600 حالة مرضية خلال فترة قصيرة مع انتشار الأوبئة والأمراض في اوساط المواطنين وخصوصاً مرض (الشيكونغيا) والمسمى محليا بالمكرفس الذي فتك حتى الان بإربعة مواطنين من أبناء المديرية .

من جانبه ثمن رئيس انتقالي شبوة الجهود الإنسانية التي يبذلها الطاقم الطبي في المركز مؤكداً ان قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تولي الجانب الإنساني والصحي اهمية بالغة حفاظا على سلامة المواطنين من هذه الأوبئة والأمراض المنتشرة .

والتزمت قيادة انتقالي شبوة بتقديم مستلزمات طبية عاجلة للمركز الصحي بالمديرية ، وتقديم حوافز مالية للفريق التطوعي لتعزيز العمل الميداني لتوعية وإرشاد المواطنين من مخاطر هذه الأمراض .

من جانبه قدم الطاقم الطبي شكرهم لقيادة انتقالي شبوة على اهتمامهم الملموس بالجانب الإنساني ونزولهم الميداني الى مركز بئر علي والتماسهم معاناته متمنين لهم التوفيق والنجاح .

رافقهم في الزيارة مدير إدارة الفكر والإرشاد احمد عمر بامعبد و رئيس القيادة المحلية بمديرية رضوم الاستاذ يسلم المعزف وعبدالحكيم عليان عضو القيادة المحلية بالمديرية .