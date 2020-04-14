قيادة انتقالي عين بشبوة تلتقي أعضاء مركز “درب الفلاحين” والشخصيات الاجتماعية

شبوة (المندب نيوز) خاص

التقى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية عين محافظة شبوة الاستاذ ناصر علي قوس أعضاء مركز درب الفلاحين والشخصيات الاجتماعية .

وابتداء اللقاء الذي حضره عضو القيادة المحلية بالمحافظة منيف أحمد صالح منيف بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس القيادة المحلية بالمديرية الاستاذ ناصر علي قوس عبر فيها عن سعادته بهذا اللقاء مبلغهم تحيات رئيس القيادة المحلية بالمحافظة الشيخ علي محسن السليماني ونائبه عيدروس باعوضة ، مطلعهم على اخر الاحداث والتطورات على الساحة الجنوبية وما تتطلبه المرحلة القادمة من تكاتف وتعاون الجميع والعمل كخلفية نحل واحدة لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب الجنوبي ، مشددا على اهمية تفعيل العمل الجماهيري والإعلامي بالمركز لما له من أهمية بالغة في المرحلة القادمة .

من جانبه ألقى عضو القيادة المحلية بالمحافظة منيف أحمد صالح كلمة حث فيها قيادة المجلس وأعضاء المركز الى التلاحم والاصطفاف خلف المجلس الانتقالي الجنوبي ونبذ اي خلافات جانبية والاقتراب من المواطنين أكثر والتماس معاناتهم .

ودعت قيادة المجلس أعضاء المركز والشخصيات الاجتماعية الى تكثيف الجهود لتوعية المواطنين من مخاطر فايروس كورونا المستجد والوقاية منه عبر توزيع البروشورات والارشادات المقدمة من المجلس الانتقالي الجنوبي .

وفي سياق اللقاء تم مناقشة عددا من القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل المركز والمنطقة وكذا المعوقات التي يواجهونها أثناء العمل حيث أكدت لهم قيادة المجلس بالمديرية متابعة كل الآراء والمقترحات مع قيادة المجلس بالمحافظة ومعالجتها في اسرع وقت .

وفي ختام اللقاء اكد الحضور استعدادهم التام للدفاع عن الوطن ومكتسبات وقياداته والسير خلف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي حتى تحقيق اهداف الثورة الجنوبية المتمثلة بالتحرير والاستقلال .

حضر اللقاء مدير الإدارة الإعلامية جلال المسلماني ومدير الإدارة التنظيمية احمد المصري ومدير إدارة الشباب والطلاب طالب صبيان ومدير إدارة الفكر والإرشاد محمد السرحي وعدداً من الشخصيات الاجتماعية .