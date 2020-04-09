قيادة انتقالي مديرية نصاب بشبوة تتفقد مركز امكدة

شبوة (تحديث نت) خاص:

ضمن نزولات القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية نصاب بمحافظة شبوة ، قام رئيس القيادة المحلية بالمديرية الاستاذ عبدالله عوض علي عريق وبمعية بعض من رؤساء الادارت المحلية بزيارة إلى مركز امكداة حيث كان في استقبالهم رئيس المركز الاستاذ حسن الحريف وعدد من الشخصيات الاجتماعية واعضاء القياده بالمركز.

ورحب رئيس المركز بالقيادة المحلية وبالحضور جميعا وشكرهم على نزولهم للاطلاع على العمل داخل المركز.

وفي اللقاء نقل رئيس انتقالي نصاب تحيات رئيس القيادة المحلية بالمحافظة الشيخ علي محسن السليماني ، كما تحدث عن ادانة القيادة المحلية لما تعرض له الشيخ علي محسن السليماني من اعتقال من قبل قوات الإخوان مشيىرا إلى ان هذه الانتهاكات والتعسفات التي تمارسها قوات الشر والارهاب لن تثنينا عن نضالنا بل سوف تز يدنا اصرارا وتمسكا باحقية قضيتنا .

ودعا الى تفاعل جميع اعضاء القيادة بالمركز والشخصيات الاجتماعية مع الحملة التوعوية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ، محذرا من عدم التقيد بالارشادات والتعليمات الصادرة من المنظمات الطبية والانسانية، وان المجلس حريص على سلامة شعب الجنوب .

كما ألقى الاستاذ عمر ثعلب مدير الادارة التنظيمية كلمة عن خطورة المرض وسرعة انتشاره وكيفية الوقاية منه وان يتكاتف الجميع في تنفيذ برامج الوقاية لحماية المواطنين وعن تفعيل دور الأعضاء في نشر الوعي الصحي بين افراد المركز.

وألقى الاستاذ أبوبكر الجبيلي مدير الادارة الجماهيرية كلمة تحدث فيها عن ضرورة دعوة الجماهير للوقوف مع المجلس حتى التحرير والعمل على دعوة كافة شعب الجنوب الى ضرورة لملمة الصفوف لما تتطلبه المرحلة وان المجلس يدعو كل شعب الجنوب بمختلف مكوناته واتجاهاته للعمل على سير درب الشهداء الذين ضحو بأنفسهم لأجل هذا الوطن وان لا تذهب تضحياتهم ادراج الرياح .

كما شهد اللقاء تداول الآراء من بعض الحاضرين كان أهمها من الاخ سالم منصور عن ضرورة رفع المجلس الانتقالي تقارير ومناشدة للتحالف عن ماتحدث من اعتقالات ضد أعضاء المجلس الانتقالي وهم يمارسون نشاطهم وخصوصا بعد اتفاق الرياض.

بعد ذلك قام أعضاء القيادة المحلية على توزيع الملصقات على الحاضرين وحثهم على توزيعها على الجماهير للاستفادة منها والعمل بها .

الادارة الاعلامية للمجلس الانتقالي بمديرية نصاب