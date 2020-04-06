قيادة انتقالي نصاب تلتقي بالشخصيات الاجتماعية وأعضاء مركز بئر النخل

استجابة لتعليمات القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة تم يوم امس الاحد نزول رئيس القيادة المحلية بمديرية نصاب الأستاذ عبدالله عوض علي عريق الى مركز بئر النخل حيث كان في استقبالهم رئيس المركز حسين الكلوي واعضاء المركز وبعض الشخصيات الاجتماعية .

وابتداء اللقاء بكلمة لرئيس المركز رحب فيها بقيادة انتقالي نصاب والحاضرين جميعا وشكرهم على نزولهم وتفقدهم لاوضاع المركز والاهتمام بالتثقيف الصحي من اجل التوعية والوقاية من مرض كورونا .

من جانبه القى رئيس القيادة المحلية الاستاذ عبدالله عوض عريق كلمة حيا فيها الحضور وشكرهم على حسن الاستقبال موضحاً لهم اخر التطورات على الساحة الجنوبية مؤكداً ان المجلس الانتقالي يرحب بالجميع دون استثناء لا يقصي أحد من منطلق الجنوب لكل الجنوبيين وقد اجرى حوارات سابقة ولازالت مفتوحة لكل المكونات والشخصيات الاجتماعية والاحزاب من اجل توحيد الصف الجنوبي، كما حثهم على ضرورة دعوة الشخصيات الاجتماعية المؤثرة للوقوف الى جانب المجلس الانتقالي حتى استعادة الدولة .

وفي سياق اللقاء القى مدير الإدارة التنظيمية كلمة وضح فيها اهمية التوعية من فايروس كورونا والوقاية منه وتوعية المجتمع عبر توزيع البروشورات والارشادات المقدمة من المجلس الانتقالي الجنوبي حفاضا على سلامة المواطنين .

كما القى الاستاذ أبوبكر الجبيلي كلمة أوضح من خلالها ضرورة انجاح العمل الجماهير والاصطفاف خلف المجلس الانتقالي بعتبارة حامل للقضية الجنوبية والممثل الرئيسي لها في المحافل الدولية والمحلية كما حثهم على تعزيز العلاقة مع الشخصيات الاجتماعية لما لهم من تأثير في المجتمع ولخدمة القضية الجنوبية والشعب .

واستمعت قيادة المجلس من الشخصيات الاجتماعية وأعضاء المركز الى شرحاً مفصل عن اسباب تأخر الحسم في المحافظة وما شهدته من احداث في اغسطس الماضي والكثير من القضايا والمداخلات حيث اوضحت لهم قيادة المجلس كل الحقائق والأحداث التي شهدتها المحافظة وما يترتب على الجميع في هذه المرحلة لتحقيق أهداف الثورة الجنوبية المتمثلة بالتحرير والاستقلال .

حضر اللقاء الاستاذ عمر احمد عبدالكريم ثعلب مدير الادارة التنظيمية والأستاذ أبوبكر الجبيلي مدير الادارة الجماهيرية والاستاذ سالم محسن صالح رئيس المركز الانتقالي امصلب