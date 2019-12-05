المندب نيوز

قيادة شركة نفط ساحل حضرموت تضع اللمسات الاخيرة للبدء في تطبيق النظام المالي الالكتروني مطلع عام 2020م

5 ديسمبر، 2019
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قيادة شركة نفط ساحل حضرموت تضع اللمسات الاخيرة للبدء في تطبيق النظام المالي الالكتروني مطلع عام 2020م

المكلا (المندب نيوز)إعلام الشركة

أكد مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري أن فرع الشركة يضع اللمسات الاخيرة للبدء في تطبيق النظام المالي الالكتروني مفتتح العام القادم 2020م.

جاء ذلك خلال اللقاء العام الذي عقد بمبنى فرع الشركة وضم مسئولي الإدارة المالية لمناقشة خطط سير العمل في الإدارة ومستوى الاستعداد لبدء إجراءات عملية الجرد السنوي للعام 2019 وإعلان الحسابات المالية لفرع الشركة للعام 2019.

واوضح د. العكبري أن الإدارة المالية بفرع الشركة بساحل حضرموت ستشهد نقلة جديدة في تعاملاتها المالية من خلال البدء في تحديث أنظمة العمل في المالية عبر تطبيق خاص وإحلال النظام المالي الالكتروني في جميع المعاملات بالإضافة إلى معالجة أي إشكاليات مالية متعلقة بالأعوام السابقة

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