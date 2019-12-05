تحديث نت

قيادة قوات الحزام الأمني تتفقد الخطوط الأمامية في منطقة الشيخ سالم بأبين

5 ديسمبر، 2019
0
قامت قيادة قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين بعد ظهر اليوم الخميس بزيارة تفقدية لعدد من مواقع القوات في الخطوط الأمامية بمنطقة الشيخ سالم

وتفقد القائد عبدالرحمن الشنيني نائب القائد العام لقوات الحزام الأمني أبين يرافقه القائد حيدرة السيد وقائد كتيبة حماية المعسكر فكري السعيدي ومدير العلاقات العامة ثابت السعيدي القوات المرابطة هناك مشيد بمستوى الجاهزية والاستعداد القتالي والمعنويات العالية.

وجاءت هذه الزيارة لتفقد الخطوط الدفاعية في منطقة الشيخ سالم حيث ترابط القوات الجنوبية لصد اي تقدم من قبل ميليشيات الاخوان الارهابية التابعة لحزب الاصلاح.

وكان في استقبال قيادة الحزام الأمني العميد عثمان معوضه قائد اللواء ١٤ صاعقة وقائد نقطة دوفس والكتيبة الثالثة حزم محمود الكلدي والقائد عميد الردفاني قائد كتيبة في اللواء ١٤ صاعقة.

إدارة التوجيه المعنوي للحزام الامني والتدخل السريع بمحافظه أبين

الوسوم
الأمامية الأمني الحزام الخطوط الشيخ بأبين تتفقد سالم في قوات قيادة منطقة

مقالات ذات صلة

Photo of أمن عدن : القبض على العشرات من العناصر الخارجة عن القانون في مديريتي دار سعد والشيخ عثمان

أمن عدن : القبض على العشرات من العناصر الخارجة عن القانون في مديريتي دار سعد والشيخ عثمان

5 ديسمبر، 2019
Photo of تزامنا مع هجوم إخواني على بلدة أحور .. أبين.. هجوم حوثي على جبهة ثرة بمديرية لودر

تزامنا مع هجوم إخواني على بلدة أحور .. أبين.. هجوم حوثي على جبهة ثرة بمديرية لودر

5 ديسمبر، 2019
Photo of قائد الحزام الأمني بلودر ينجو من محاولة اغتيال فاشلة.

قائد الحزام الأمني بلودر ينجو من محاولة اغتيال فاشلة.

5 ديسمبر، 2019
Photo of تعرف على اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية ليومنا هذا الخميس الموافق5 ديسمبر2019

تعرف على اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية ليومنا هذا الخميس الموافق5 ديسمبر2019

5 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق