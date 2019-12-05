قيادة قوات الحزام الأمني تتفقد الخطوط الأمامية في منطقة الشيخ سالم بأبين

قامت قيادة قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين بعد ظهر اليوم الخميس بزيارة تفقدية لعدد من مواقع القوات في الخطوط الأمامية بمنطقة الشيخ سالم

وتفقد القائد عبدالرحمن الشنيني نائب القائد العام لقوات الحزام الأمني أبين يرافقه القائد حيدرة السيد وقائد كتيبة حماية المعسكر فكري السعيدي ومدير العلاقات العامة ثابت السعيدي القوات المرابطة هناك مشيد بمستوى الجاهزية والاستعداد القتالي والمعنويات العالية.

وجاءت هذه الزيارة لتفقد الخطوط الدفاعية في منطقة الشيخ سالم حيث ترابط القوات الجنوبية لصد اي تقدم من قبل ميليشيات الاخوان الارهابية التابعة لحزب الاصلاح.

وكان في استقبال قيادة الحزام الأمني العميد عثمان معوضه قائد اللواء ١٤ صاعقة وقائد نقطة دوفس والكتيبة الثالثة حزم محمود الكلدي والقائد عميد الردفاني قائد كتيبة في اللواء ١٤ صاعقة.

إدارة التوجيه المعنوي للحزام الامني والتدخل السريع بمحافظه أبين