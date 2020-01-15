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قيادة لواء احمد سيف اليافعي تنعي وفاة قاصد نجيب سيف المحرمي

16 يناير، 2020
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قيادة لواء احمد سيف اليافعي تنعي وفاة قاصد نجيب سيف المحرمي

نعت قيادة لواء احمد سيف اليافعي ممثله بقائد اللواء العميد عبدالله زيد الاحمدي وفاة قاصد نجيب سيف المحرمي وذلك أثر حادث مؤسف في المملكة العربية السعودية ،
وبهذا المصاب الجلل تبعث قيادة لواء احمد سيف المحرمي اليافعي برقية عزاء ومؤاساة إلى الأخ نجيب سيف المحرمي شقيق ( سيف العرب ) المرحوم اللواء احمد سيف اليافعي بوفاة ابنه قاصد نجيب سيف المحرمي .
وجاء نص التعزية على لسان العميد عبدالله زيد الاحمدي في برقية العزاء كما يلي:
باسمي ونيابة عن كافة ضباط وصف ضباط وأفراد لواء الشهيد احمد سيف المحرمي نتقدم اليكم بأصدق التعازي والمواساة بوفاة المغفور له ابنكم الفاضل قاصد نجيب سيف المحرمي والتعزيه موصولة إلى إخوانكم واولادكم واهلكم جميعأ بهذا المصاب الجلل والأليم
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
الاسيفون / العميد عبدالله زيد الاحمدي قائد لواء الشهيد احمد سيف المحرمي وضباط وصف ضباط وجنود اللواء

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