عدن الغد

قيادة لواء الدفاع الساحلي توضح حول رواتب منتسبيها وتحدد أماكن صرفها

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 7 دقائق
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قيادة لواء الدفاع الساحلي توضح حول رواتب منتسبيها وتحدد أماكن صرفها

قدمت قيادة لواء الدفاع الساحلي توضيح حول رواتب منتسبيها وارسلته إلى وسائل الإعلام.
وجاء في التوضيح أن عملية صرف الرواتب تمت في ثلاثة اتجاهات حتى يسهل على أفرادها استلام رواتبهم بكل سلاسة ويسر.
وبينت أن عملية صرف الرواتب تمت من خلال مندوب في أبين لمنتسبيها هناك ومندوب في طور الباحة بلحج وما تبقى من متسبي اللواء عبر فروع مصرف الكريمي
واستشعارا من قبل قيادة اللواء بما يعانيه منتسبيها خصوصا بعد توقف الرواتب لمدة ثلاثة أشهر فعمدت إلى تسهيل عملية الصرف عبر جهات ثلاث بحسب تواجد القوة في أماكنها الحالية.
ونوهت القيادة أن صرف الرواتب قد بدء في تاريخ 14 / 11 / 2019 واستلم عدد كبير من منتسبي اللواء رواتبهم بكل سلاسة وبشكل منظم ..

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أماكن الدفاع الساحلي توضح حول رواتب صرفها قيادة لواء منتسبيها وتحدد

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