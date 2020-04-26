عدن تايم

قيادة لواء العاصفة تعلن السيطرة على المرافق الحكومية في العاصمة عدن

26 أبريل، 2020
0

اعلنت قيادة لواء العاصفة ممثلة بقائد اللواء العميد اوسان العنشلي السيطرة على المرافق الحكومية منها البنوك والمواني والمطار، وتاتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتاتي قرارات السيطرة على كافة المقرات والدوائر الحومية في كافة محافظات الجنوب في ظل الفشل والفساد التي مارستة ما يسمى بالشرعية والتي مارست سياسة الاخضاع وتجويع الشعب.

ودعاء العنشلي كافة المواطنيين الى التعاون مع الاجهزة الامنية في حفظ الامن والاستقرار في العاصمة عدن وعدم نشر الشائعات.

كما اكد العنشلي ان قوات العاصفة لن تكون الا مع الشعب الجنوبي الذي صمد لسنوات ضد فساد ما يسمى بالشرعية.

واكد العنشلي ان قوات العاصفة لن تتهاون مع من يريد زعزعة الامن والاستقرار ونشر الفوضى في العاصمة عدن .

صادر عن قيادة لواء العاصفة
المركز الاعلامي لقوات العاصفة على فيسبوك

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الحكومية السيطرة العاصفة العاصمة المرافق تعلن عدن على في قيادة لواء

إقرا أيضا

Photo of كاتب يمني يكشف مجمل الانتهاكات التي طالت شعب الجنوب من تحالف 7/7

كاتب يمني يكشف مجمل الانتهاكات التي طالت شعب الجنوب من تحالف 7/7

26 أبريل، 2020
Photo of مصدر مسؤول: صفقة فساد حكومية وراء انهيار كهرباء عدن

مصدر مسؤول: صفقة فساد حكومية وراء انهيار كهرباء عدن

26 أبريل، 2020
Photo of الوليدي : بيان الانتقالي إستجابة واعية لإنقاذ البلاد من الذهاب للفوضى والانهيار

الوليدي : بيان الانتقالي إستجابة واعية لإنقاذ البلاد من الذهاب للفوضى والانهيار

26 أبريل، 2020
Photo of هلال الإمارات يوزع وجبات إفطار في شوارع عتق

هلال الإمارات يوزع وجبات إفطار في شوارع عتق

26 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق